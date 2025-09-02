ポッカサッポロフード＆ビバレッジは、「キレートレモン」ブランドから「キレートレモンPuLemon（ピュレモン）」を9月1日に発売した。さらに、9月3日の「クエン酸の日」に関連し、レモンの魅力を伝える取り組みを実施する。

近年の炭酸飲料カテゴリーにおいて、無糖炭酸飲料は継続的な拡大傾向、果汁炭酸飲料は停滞傾向（出典：富士経済 2025年食品マーケティング便覧 No.3 P45〜63 無糖炭酸飲料、果汁系炭酸飲料（販売額））を示す中、果汁炭酸飲料の中でもレモンフレーバーは好調に推移し、2024年は2020年比で約1.2倍と伸長している（出典：インテージSRI＋炭酸飲料（レモンフレーバー）2020年〜2024年インテージSRI SM＋CVS＋DRG＋ホームセンター 炭酸飲料市場（レモンフレーバー））。これらの市場動向を踏まえ、今回、「キレートレモン」ブランドから新たな無糖炭酸飲料「キレートレモンPuLemon」を発売する。

同商品は「スイートレモンピールエキス（レモンの果皮から丁寧に抽出をした、すっきりとした甘みが特徴のエキス）」と「減酸レモン果汁（酸味を和らげる処理をした、マイルドな酸味が特徴のレモン果汁）」を使用し、これら2つの原料を絶妙なバランスでブレンドすることで、無糖なのにほのかな甘みを感じられる、“レモンの新価値体感飲料”を実現している。

「キレートレモン」ブランドは、2001年に瓶タイプから始まり、レモンの価値を体感してもらえる飲料として様々なシーンやニーズに合わせた商品展開をしてきた。昨年度の出荷量が前年比110％（出典：同社実績から（2023年1〜12月累計実績／2024年1〜12月累計実績比 ＜函数ベース＞））と過去最高出荷を達成し、今年に入っても前年比101％（出典：同社実績から（2024年1〜7月累計実績／2025年1〜7月累計実績比 ＜函数ベース＞））で推移している。

特に、継続的な飲用で日常生活や運動後の疲労感を軽減する“クエン酸”が2700mg入った機能性表示食品「キレートレモンクエン酸2700」シリーズは、前年比2桁増と伸長し、ブランド全体の成長をけん引している。

「キレートレモン」ブランドは、心・美・体の輝きをサポートする「レモンの価値体感飲料」として、これからも消費者の毎日に寄り添い応援していく考え。

「クエン酸の日」は、2006年に同社（当時のポッカコーポレーション）が、日本記念日協会から認定を受けた記念日。9月3日という日付は「ク（9）エンさん（3）」の語呂合わせと、夏の暑さで疲れが出やすくなる時期であることから制定した。レモンは果実の中でもクエン酸含有量が多く、クエン酸の健康価値やレモンの魅力を、より広めていくことで社会に貢献することを目指している。

［小売価格］200円（税別）

［発売日］9月1日（月）

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ＝https://www.pokkasapporo-fb.jp