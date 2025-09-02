SkullcandyだけどサウンドはBose!? 米ブランド同士の強力タッグで見た目も音も満足必至！

スタイリッシュで遊び心のあるイヤホンを数々リリースしているSkullcandy（スカルキャンディ）と、最高水準のノイズキャンセリングを誇るBose（ボーズ）、強烈な個性を持つブランド同士のタッグが実現！

両ブランドのパートナーシップによって開発された完全ワイヤレスイヤホン「Method 360 ANC（メソッド 360 ANC）」（1万9990円）が登場しました。

今作は“SOUND BY BOSE”と謳われている通り、サウンド面でBoseの技術を取り入れており、徹底的に音質を追求。大口径の12mmドライバーにより、クリアかつパワフルなBoseサウンドが体感できます。音質においてはアプリによるイコライザーの設定やカスタマイズもでき、プリセットのEQでは迫力のサウンドを楽しめる“低音ブーストモード”や、声を聞き取りやすい“ポッドキャストモード”などを選択することが可能です。

もちろんノイズキャンセリングにもこだわっており、イヤホン内外に搭載された高性能な4つのマイクが周囲の騒音を強力にカット。アプリを使えばシーンに合わせてノイキャンのレベルを調整することができる他、周囲の音が聞こえる外音取り込みモードを選ぶこともできます。

機能面ではその他にも、2つのデバイスと同時接続できるマルチポイント、イヤホンを外すと音楽が停止するウェアディテクト（装着検出）、雨や汗に強いIPX4防水、映画鑑賞やゲームプレイに最適な低遅延モードなど、多彩な機能を搭載。

連続再生時間は、イヤホン単体でANCオン時は最大約9時間（ANCオフ時は最大約11時間）、充電ケース併用ならANCオン時は最大約32時間（ANCオフ時は最大約40時間）となっており、10分の充電で約2時間使える急速充電にも対応しています。

装着感については、イヤージェル（イヤーピース）の他に、耳の溝に当たる部分にフィットフィンが付いており、しっかりと耳にフィットするためワークアウトのお供にも。なお、イヤージェルとフィットフィンは3サイズが付属します。

そして、目を引くのがSkullcandyらしいカラビナ付きの充電ケースで、リュックやポーチなどに取り付けて持ち運べる仕様。また、カシャっと引き出すスライド開閉式になっているので、イヤホンを取り出す仕草もちょっとカッコよく見えるかも。

アンダー2万円でBoseサウンドが楽しめる、デザインもオシャレな完全ワイヤレスイヤホン。迫力のある重低音サンドを楽しみたい人や、イヤホンのデザインにもこだわりたい人は要チェックです！

＜文／&GP＞

