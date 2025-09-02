◇セ・リーグ ヤクルト1―4巨人（2025年9月2日 京セラD）

ヤクルト・高津臣吾監督（56）が2日の試合後、自身の進退について言及。「（球団と）話しました。これは改まって、皆さんにもお話をしたいと思ったのですが、表に出てしまったので。ここにいるメンバーに関しては試合前に話はしました。僕自身もモヤモヤしてゲームに入りたくなかったので、いるメンバーには話して今日のゲームには臨みました」と、暗に退任を認めた。

2年連続の5位で迎えた就任6年目の今季は主力に故障者が相次ぎ、ベストの布陣を組めない中で低迷を続けた。今季のリーグ優勝が完全に消滅した8月31日に今季限りで退任することが明らかになり、翌9月1日に一斉に報じられた。

昨季終了後、球団は1年契約で続投を要請。球団関係者によると「優勝が絶対条件」での続投だった。ただ、今季もリーグ最下位に沈んだまま優勝がなくなり、低迷から脱出できなかった。林田哲哉球団社長は1日、都内の球団事務所で「優勝がなくなったというのは残念。その後のことは今のところ何もないよ」と話していた。

現在、1軍にいない選手とは話せておらず「ここにいない1軍メンバーとか、ちゃんと選手に面と向かって話したいメンバーがいるので、ちょっと詳しいことは今は言わないですけれども。ちょっとタイミングが難しかった」と苦しい胸中を明かした。

この日は奥川が6回9安打2失点と粘投したが、得点は3回に挙げた村上の中前適時打のみ。1―4で巨人に敗れ、連勝は2でストップした。今後に向けては「一つでも多く勝つことを大きな目標に戦っていきます」と前を向いた。