スターバックス コーヒー ジャパンは、スターバックス リザーブ ロースタリー東京（以下、ロースタリー東京）のFallシーズンを9月5日からスタートする。今年の秋は、ウイスキーの樽（バレル）にコーヒーの生豆を詰めて寝かし、熟成（エイジド）させた「ウイスキー バレルエイジド コーヒー」にフォーカス。秋の恵みを掛け合わせたクラフトマンシップあふれるビバレッジの数々が登場する。昨年秋から展開している“Daily Life At Home with Wonderful Coffee”をコンセプトとしたグッズでは、「ウイスキー バレルエイジド コーヒー」を自宅でも楽しみたくなる製氷グッズやグラス、プリンチパンと共にコーヒーを楽しむシーンを彩るプレートやカトラリーなど、日常に寄りそう上質なグッズを取り揃える。





今年の秋の主役は「ウイスキー バレルエイジド コーヒー」。ウイスキーの樽（バレル）にコーヒーの生豆を詰めて寝かし、熟成（エイジド）させることで生豆にウイスキーの風味を移したコーヒーで、開業から多くの消費者から好評を得ているロースタリー東京のシグネチャーコーヒー。この魅力あふれるコーヒー豆とともに秋を存分に楽しむアレンジで、ロースタリー東京らしいコーヒー豆のこだわりと季節をセレブレイトする想いを詰め込んだビバレッジが新登場する。コーヒーを様々なスタイルで提供している1階のメインバーからは、いちじくの甘みを合わせた「バレルエイジド コーヒー牛乳 いちじく味」や、ほのかに香るベリーのような酸味が魅力の「バレルエイジド ルビー チョコレート クリーム」がお目見え。また、ロースタリー東京を代表するブレンド豆「東京 ロースタリー マイクロブレンド」の風味の特長とフードペアリングから着想を得た「金胡麻 プラリネ ラテ」も登場する。3階のアリビアーモバーからは、「ウイスキー バレルエイジド コーヒー」をゼリーに仕立てたデザートカクテル「アリビアーモフローズン 焼き芋withバレルエイジド コーヒージェリー」や、ロースタリー東京のシグネチャービバレッジと掛け合わせた「バレルエイジド マティーニ」が秋の夜長を彩る。





また、様々なティーが魅力の2階のティバーナバーからは、「TEAVANA加賀棒ほうじ茶」にもみじを合わせた「もみじ ほうじ茶 ブリュレ ラテ」が登場し、秋らしいホッとするあじわいを堪能できる。

［小売価格］

スターバックス リザーブ バレルグラス 414ml：2700円

スターバックス リザーブ シリコンアイスモールド バレル：2800円

スターバックス リザーブ ロースタリー ウッドトレイ S：4200円

PRINCI トート ブラック：7700円

スターバックス リザーブ プレート S ダークグレー：2500円

スターバックス リザーブ プレート S ベージュ：2500円

スターバックス リザーブ プレート M ダークグレー：3300円

スターバックス リザーブ プレート M ベージュ：3300円

スターバックス リザーブ デザートスプーン：880円

スターバックス リザーブ バターナイフ：880円

スターバックス リザーブ デザートフォーク：880円

スターバックス リザーブ ロースタリー ウッドトレイ M：5200円

（すべて税込）

［発売日］9月5日（金）

スターバックス コーヒー ジャパン＝https://www.starbucks.co.jp