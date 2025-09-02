明日9月3日はドラえもんの誕生日！ 「ドラえもんたのしいポスターコレクション」第一弾がノスタルジー満載だった
9月3日はドラえもんの誕生日――その特別な日に合わせて、「ドラえもんたのしいポスターコレクション」第一弾がついに発売されます！B3サイズのポスターは、ホログラム用紙や箔をあしらった豪華仕様。デザインは「たのしい一日、かがやく毎日」「タイムマシンに乗り込んで」「真夜中の食堂車」の全3種類。大人の部屋にも映える、スタイリッシュな仕上がりです。
価格は各1,980円（税込）。全国書店やネット書店のほか、藤子・F・不二雄ミュージアム、ドラえもん未来デパート、さらに9月3日オープンの「THE DORAEMON STORE」でも販売！ ファン待望のリクエストから生まれたポスターで、未来感あふれるドラえもんの世界をお部屋に迎えましょう。
以下、リリースより引用
■商品情報
「ドラえもんたのしいポスターコレクション」第一弾（全3種）2025年9月3日(水)発売
ドラえもん たのしいポスターコレクション１
「たのしい一日、かがやく毎日」
https://www.shogakukan.co.jp/books/09943214
ドラえもん たのしいポスターコレクション2
「タイムマシンに乗り込んで」
https://www.shogakukan.co.jp/books/09943215
ドラえもん たのしいポスターコレクション3
「真夜中の食堂車」
https://www.shogakukan.co.jp/books/09943216
価格：各1,980円(税込)
小学館
※地域によって発売日が異なる場合がございます
