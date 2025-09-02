9月3日はドラえもんの誕生日――その特別な日に合わせて、「ドラえもんたのしいポスターコレクション」第一弾がついに発売されます！B3サイズのポスターは、ホログラム用紙や箔をあしらった豪華仕様。デザインは「たのしい一日、かがやく毎日」「タイムマシンに乗り込んで」「真夜中の食堂車」の全3種類。大人の部屋にも映える、スタイリッシュな仕上がりです。

価格は各1,980円（税込）。全国書店やネット書店のほか、藤子・F・不二雄ミュージアム、ドラえもん未来デパート、さらに9月3日オープンの「THE DORAEMON STORE」でも販売！ ファン待望のリクエストから生まれたポスターで、未来感あふれるドラえもんの世界をお部屋に迎えましょう。

以下、リリースより引用

■商品情報

「ドラえもんたのしいポスターコレクション」第一弾（全3種）2025年9月3日(水)発売

ドラえもん たのしいポスターコレクション１

「たのしい一日、かがやく毎日」

https://www.shogakukan.co.jp/books/09943214

ドラえもん たのしいポスターコレクション2

「タイムマシンに乗り込んで」

https://www.shogakukan.co.jp/books/09943215

ドラえもん たのしいポスターコレクション3

「真夜中の食堂車」

https://www.shogakukan.co.jp/books/09943216

価格：各1,980円(税込)

小学館

※地域によって発売日が異なる場合がございます

