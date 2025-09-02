グンゼは、8月29日に、「BODY WILD（ボディワイルド）」からビームスのライセンスブランドBEAMS DESIGNがプロデュースした、「BODY WILD by BEAMS DESIGN」の第4弾最新コレクションの販売を開始した。第3弾に引き続き、テーマは「越境」を意味する「border crossing」。ファッション、シーンのborder（境界）を越え、日常に彩りを与える新たなコレクションとなっている。

「身体（BODY）を自然（WILD）に回帰する」をコンセプトに掲げる「BODY WILD」はデビュー以来、常に革新的な技術、プロダクトで日本のアンダーウェア市場を牽引してきた。「BODY WILD」の高い商品力と、「BEAMS DESIGN」の感性が融合し、日常のあらゆるシーンに馴染むファッションデザインと快適な着心地をシームレスに両立させたリミテッドコレクションを届ける。





先シーズンの「街中」から、今シーズンは「山」へborder crossing（越境）する。紅葉に見られる木々の葉や力強い大地の色に加え、秋の味覚からインスパイアされたカラーパレットで彩られたアイテムを揃えた。5色をキーカラーに、秋特有の心地よい空気や旬の食材を食したときの幸福感を、ストレッチコーデュロイのブルゾンに加え、革新的な技術「CUT OFF（カットオフ）」を搭載したボクサーパンツAIRZなど、「BODY WILD」の高い機能性を誇るアイテムで表現したコレクションになっている。





同コレクションを代表する商品は、ストレッチ性のあるコーデュロイ素材を使用したブルゾンとパンツのセットアップ。「BEAMS DESIGN」の感性が加わり、動きやすさを重視しつつ、フォーマルさも演出。機能性ウェアとしてシーンを問わず快適に着用してもらえるアイテムとなっている。





同コレクションでは、「BEAMS DESIGN」の感性と融合した定番のボクサーパンツ3種と、動きやすくてずり上がりにくい「AIRZボクサー」がキーカラーを加えて展開。さらに、「BEAMS DESIGN」のロゴがジャカードでデザインされた「立体成型セミロングボクサー」が新登場する。

［小売価格］

コーデュロイブルゾン：6600円

コーデュロイパンツ：4400円

立体成型セミロングボクサー：1760円

AIRZボクサー（ロングタイプ）：1980円

（すべて税込）

［発売日］8月29日（金）

グンゼ＝https://www.gunze.co.jp