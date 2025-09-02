甘さと上品さを兼ね備える♡ フェミニンな「ピンクフリルシャツ」の着回し術

SNS映えするビジュアル服が欲しいコ、集合！今回は、中川紅葉とともに甘さと上品さを兼ね備えたフェミニンな「フリルシャツ」の着回しコーデをご紹介します。デニムなどカジュアルなアイテムでもフェミニンにシフトできる♡ 秋先まで着回せるコーデが盛りだくさん。

Item 着回すアイテムはこちら♡ フリルシャツ センターとそでにフリルがたっぷりな、甘さと上品さを兼ね備えたフェミニンなシャツ。 デニムなどカジュアルなアイテムでもフェミニンにシフトできる。 8,690円／dazzlin

Cordinate おめかしデートコーデ ピタッとしたフレアパンツとふわっとしたシャツのバランスが◎。男子ウケ抜群のお上品コーデが完成。 フリルシャツは着回し。フレアーデニムパンツ 10,890円／LILLIAN CARAT（リリアン カラット）イヤリング 2,200円／GOLDY バッグ 6,990円／MANGO



Cordinate レースあわせで女み全開コーデ フリル×レースのガーリーさん向けスタイル。リボンやローファーをあわせてとことんフェミニンに♡ フリルシャツは着回し。白バルーンスカート 1,499円／GRL イヤリング 2,640円／アネモネ（サンポークリエイト）ブレスレット 2,530円／GOLDY バッグ 3,299円／WEGO ソックス 1,089円／チュチュアンナ ローファー 10,890円／RANDA

Cordinate グラデが綺麗なセットアップ風コーデ 同系色を選んでセットアップ風に。王道をいかない淡色でまわりと差をつけて！ フリルシャツは着回し。フリルタイトスカート 15,400円／HONEY MI HONEY リング 1,980円／GOLDY バッグ 8,998円／MOUSSY（バロックジャパンリミテッド）サンダル 9,290円／NADIA FLORES EN EL CORAZON

Cordinate ガーリー×ヴィンテージスタイル こっくりブラウンスカートとあわせて子ども見え回避。可愛くておしゃれを叶えるスタイル♡ 右から、中川紅葉、Ray♥Campus Girl・加納美月さん、石井凜さん。 〈右・紅葉〉チュールフリルスカートは着回し。フリルシャツ 8,690円／dazzlin ブレスレット 550円／WEGO リボン／スタイリスト私物 INFORMATION LINA STORES 表参道 住：東京都港区北青山3-10-5 スプリングテラス表参道1F

☎︎：03-6427-3758

営：11:00 〜 23:00（L.O. 22:00）

休：無休

https://linastores.jp/ 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、廣瀬拓磨（Pygmy Company・モデル切り抜き分）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／中川紅葉（本誌専属）

Ray編集部 エディター 草野咲来

中川紅葉