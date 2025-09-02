甘さと上品さを兼ね備える♡ フェミニンな「ピンクフリルシャツ」の着回し術
SNS映えするビジュアル服が欲しいコ、集合！今回は、中川紅葉とともに甘さと上品さを兼ね備えたフェミニンな「フリルシャツ」の着回しコーデをご紹介します。デニムなどカジュアルなアイテムでもフェミニンにシフトできる♡ 秋先まで着回せるコーデが盛りだくさん。
Item 着回すアイテムはこちら♡
フリルシャツ
センターとそでにフリルがたっぷりな、甘さと上品さを兼ね備えたフェミニンなシャツ。
デニムなどカジュアルなアイテムでもフェミニンにシフトできる。
Cordinate おめかしデートコーデ
ピタッとしたフレアパンツとふわっとしたシャツのバランスが◎。男子ウケ抜群のお上品コーデが完成。
Cordinate レースあわせで女み全開コーデ
フリル×レースのガーリーさん向けスタイル。リボンやローファーをあわせてとことんフェミニンに♡
Cordinate グラデが綺麗なセットアップ風コーデ
同系色を選んでセットアップ風に。王道をいかない淡色でまわりと差をつけて！
Cordinate ガーリー×ヴィンテージスタイル
こっくりブラウンスカートとあわせて子ども見え回避。可愛くておしゃれを叶えるスタイル♡
右から、中川紅葉、Ray♥Campus Girl・加納美月さん、石井凜さん。
〈右・紅葉〉チュールフリルスカートは着回し。フリルシャツ 8,690円／dazzlin ブレスレット 550円／WEGO リボン／スタイリスト私物
INFORMATION
LINA STORES 表参道
住：東京都港区北青山3-10-5 スプリングテラス表参道1F
☎︎：03-6427-3758
営：11:00 〜 23:00（L.O. 22:00）
休：無休
https://linastores.jp/
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、廣瀬拓磨（Pygmy Company・モデル切り抜き分）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／中川紅葉（本誌専属）
Ray編集部 エディター 草野咲来
中川紅葉