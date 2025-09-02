伊藤園は、機能性表示食品飲料市場で5年連続売上本数No.1（インテージSRI＋ 機能性表示食品飲料市場 2020年〜2024年 累計販売本数）の「お〜いお茶 濃い茶」シリーズから、BMIが高めの人の体脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）を減らす機能が報告されている「ガレート型カテキン」を含有した機能性表示食品「お〜いお茶 濃い茶 PREMIUM STRONG（プレミアムストロング）」の1Lスリムペットボトル製品を9月8日に発売する。

「お〜いお茶 濃い茶」シリーズは、2004年5月の発売から中高年の男性を中心に人気が広がり、昨今では女性や若年層まで幅広く飲用されている（2004年5月に発売した当時の製品名は「お〜いお茶 濃い味」（2019年9月から機能性表示食品として販売開始））。また、消費者から「もっと濃いお茶が飲みたい」という声が多数寄せられたことを受け、昨年9月には“もっと濃い”濃い茶として、機能性表示食品「お〜いお茶 濃い茶 PREMIUM STRONG」を発売した。

「お〜いお茶 濃い茶 PREMIUM STRONG」は、「お〜いお茶 濃い茶」と比較してガレート型カテキンを1.27倍濃い濃度で含有し、“キレのあるコク深い渋み”や“濃いおいしさ”が評価を得ている。特に健康性を求める人からは、シャキッとした濃さに高い評価を得ており、発売してからの累計販売本数は3000万本を突破した（2024年9月〜2025年6月の期間）。今回、日常的に飲用する選択肢として、ホームパーソナルサイズとしてや大容量帯でありながら持ち運びがしやすい容器であることから人気が高まる1Lスリムペットボトル製品を新たに発売する。

同社が展開する「お〜いお茶」ブランドは、日本茶本来のおいしさや香りをライフスタイルに合わせて変化させ、人々の心と体に寄り添い続けてきた。今後も「お〜いお茶」ブランドは、時代と共に変化するお茶の楽しみ方を提案し続けていく考え。



「お〜いお茶 濃い茶 PREMIUM STRONG」（左から：470mlペットボトル、1Lペットボトル）

「お〜いお茶 濃い茶 PREMIUM STRONG」は、「お〜いお茶 濃い茶」と比較して、ガレート型カテキンを1.27倍濃い濃度含有した“もっと濃い”味わいに仕上げた緑茶飲料。同製品専用の一番茶ブレンド茶葉を贅沢に使用し、金色透明の水色とコク深い渋みを一層引き立てる特許製法「ゴールド・ティードリップ抽出（「お〜いお茶 濃い茶」のこだわりである、金色透明なお茶の色とコク深い渋みを一層引き立てる抽出）」で抽出することで、キレのあるコク深い渋みを楽しめる。また、同製品は機能性関与成分として、BMIが高めの人の体脂肪を減らす「ガレート型カテキン」が340mg（940ml当たり）含まれている機能性表示食品となっている。

［小売価格］

470mlペットボトル：194円

1Lペットボトル：324円

（すべて税込）

［発売日］9月9日（月）

