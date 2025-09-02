タレントの梅宮アンナさん（53）が1日、保険会社のイベントに登場。去年、肺炎で緊急入院したときのことを振り返りました。

梅宮さんは2024年8月、乳がんのひとつである浸潤性小葉がん（ステージ3A）のため闘病していることを公表。その後、抗がん剤治療、11月に右乳房・リンパ節郭清手術を受け、12月から再び抗がん剤治療を受けていました。

2024年の9月にニューモシスチス肺炎を引き起こし緊急入院していたという梅宮さん。そのことについて「抗がん剤で体にダメージがきて引き起こしたものなんですけど、その時に緊急入院して実は死にそうだった」と話すと、「呼吸と異常な貧血状態に陥って血液が足りなくなっちゃいまして」と当時の過酷さを語りました。

また当時を振り返り「“もう無理”ってとこにお薬が効いて大丈夫になった。ちゃんと元気になったらいろんなことを世の中に伝えたいなとすごく思いました」とコメント。そして、「皆様の前にきちっとした洋服も着て、お化粧もしておしゃべりできるのは自分が早く治療に向かっていったことが大事だったんだな」と早期治療の大切さを伝えました。

梅宮さんが登場したのは、はなさく生命保険「I'm OK? PROJECT」トークショーです。