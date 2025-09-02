プロ野球の巨人やMLB・ヤンキースなどでプレーをした松井秀喜氏が2日、故郷の石川県で野球教室を開催しました。

今回の野球教室は能登北部・中部に在住の小学生55人が対象で「能登半島地震で被災した子どもたちに野球を通じ、多くの笑顔を作れるようにしたい。能登の子どもたちと触れ合いたい」という松井氏の思いから開催されたものです。

サプライズゲストとして、日米で野球殿堂入りしたイチロー氏が登場し会場は大歓声に包まれました。

松井氏は打撃投手として小学生たちに投げ続け、イチロー氏はキャッチボールの指導を行いました。

その後、2日前のイチロー選抜KOBE CHIBENと高校野球女子選抜の試合で9回111球を投げ完封勝利したイチロー氏も打撃投手を務めました。

守備についた松井氏が打球を弾き、イチロー氏に「エラーしました、すいません」と頭を下げる場面も。

松井氏は恒例のフリーバッティングでは子どもたちの前で2本のホームランを披露しました。

最近は野球教室を開催しながら自慢の柵越えを見せられなかったこともあったことから「ホッとしました」と胸をなでおろしていました。

イチロー氏が参加したことについては「能登にイチローさんがいるという、自分にとっても夢のような特別な日になりました。感謝しています。子どもたちにとってもこれからのエネルギーになればいいと思います」と優しい笑顔で語りました。