¡Ú¿·³ã¥°¥ë¥á¾ðÊó¡Û»Íµ¨¤ò´¶¤¸¤ë»³ËÜ»³¤Î»³Äº¤Ë¥Ý¥Ä¥ó¤ÈÐÊ¤àÌþ¤ä¤·¥«¥Õ¥§¡Ú¾®ÀéÃ«»Ô¡Û
¾®ÀéÃ«»Ô¤Î»³ËÜ»³¤ÎÄº¾å¤Ë¥Ý¥Ä¥ó¤ÈÐÊ¤à°ì¸®¤Î¥«¥Õ¥§¡Ø¤ä¤Þ¤â¤È¤ä¤Þ¥«¥Õ¥§ËÜ(¤Û¤ó)¡Ù¡£
Å¹¼ç¤Î¶¶ËÜ¼Â¼ù¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤È¤·¤Æ¾®ÀéÃ«¤Ë°Ü½»¡£¥Ö¥ëー¥Ù¥êーÈª¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î·úÊª¤¬»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤ê²¿¤«¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢2021Ç¯¤ËÌ¤·Ð¸³¤Ê¤¬¤é¥«¥Õ¥§¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹Æâ¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÇÑ¹»¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®³Ø¹»¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦²È¶ñ¤â¡£¹»Ä¹¼¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥½¥Õ¥¡¤ä¡¢´ù¤â¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¥Õ¥¡ÀÊ¤Ï»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Ë¿Íµ¤¤Ç¡¢Â¾¤Ë¤âÀä·Ê¤ò°ìË¾¤·¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤Î¤Ç¤¤ë¥«¥¦¥ó¥¿ーÀÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ªÅ¹¤Î°ì³Ñ¤Ë¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î´óÉÕ¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó600ºý¤ÎËÜ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Þ¤â¤È¥«¥ìー(1,200±ß/ÀÇ¹þ¤ß¡¦Æü¡õ·îÍËÆü¸ÂÄê)¡×¡£
¸¼ÊÆ¤´ÈÓ¤È¥È¥Þ¥È¥Ùー¥¹¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ìー¤Î¾å¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¡¦¾®ÀéÃ«¤ò¤Ï¤¸¤á¸©»ºÌîºÚ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¾è¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥·ー¤Ê¥«¥Õ¥§ÈÓ¤Ç¤¹¡£¥È¥Þ¥È¤Î´Å¤ß¤È¤Û¤ó¤Î¤ê¤Î»ÀÌ£¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¤Û¤É¤è¤¯¹á¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸¼ÊÆ¤ò»È¤Ã¤¿¤´ÈÓ¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£°µÎÏÆé¤Ç¿æ¤¤¤Æ¤«¤é¿ôÆü´Ö¡¢ÊÝ²¹Æé¤ÎÃæ¤Ç¿²¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Á¤â¤Á´¶¤ä±ÉÍÜÁÇ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤ªÊÆ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¥È¥Þ¥È¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¥ëー¤È¡¢¤â¤Á¤â¤Á´¶¤Î¸¼ÊÆ¤ÎÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»þ´ü¸ÂÄê¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¡¢Å¹¼ç¡¦¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Î¼«¿®ºî¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¥Ñ¥Õ¥§(990±ß/ÀÇ¹þ¤ß¡¦´ü´Ö¸ÂÄê)¡×¡£
»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é´°À®¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¡¢¼êºî¤ê¤Î¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥¯¥Ã¥ー¤ä¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¼ï¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¤«¤ï¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥§¡£»³ËÜ»³¤Ï»Íµ¨¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ê¿§¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Ä¤Ä¤³¤Î¶õ´Ö¤ÇÌþ¤µ¤ì¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
Ìó3ha¤ÎÉßÃÏ¤Ëºé¤¤Û¤³¤Ã¤¿25ËüËÜ¤Î¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Ï¸«¤´¤í¤ò½ª¤¨¡¢9·îÃæ½Ü¤Ï¡È¤½¤Ð¤Î²Ö¡É¤¬¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£»³Äº¤Ë¥Ý¥Ä¥ó¤ÈÐÊ¤à¥«¥Õ¥§¤Ç·Ê¿§¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÌþ¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡ü¤ä¤Þ¤â¤È¤ä¤ÞCAFEËÜ
¿·³ã¸©¾®ÀéÃ«»Ô»³ËÜ1485-16¡Ê¾®ÀéÃ«»Ô»³ËÜ»³»³Äº£²³¬¡Ë
TEL¡Ã090-9080-2303
±Ä¶È»þ´Ö¡Ã10:00～16:00(15:30L.O.)
ÄêµÙÆü¡Ã²Ð¡¦¿å¡¦ÌÚ¡¦¶â
¢¨±Ä¶È´ü´Ö¤ä¥Ñ¥Õ¥§¤ÎÈÎÇä´ü´Ö¤Ê¤É¡¢¾Ü¤·¤¯¤ÏInstagram¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
Å¹¼ç¤Î¶¶ËÜ¼Â¼ù¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤È¤·¤Æ¾®ÀéÃ«¤Ë°Ü½»¡£¥Ö¥ëー¥Ù¥êーÈª¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î·úÊª¤¬»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤ê²¿¤«¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢2021Ç¯¤ËÌ¤·Ð¸³¤Ê¤¬¤é¥«¥Õ¥§¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹Æâ¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÇÑ¹»¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®³Ø¹»¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦²È¶ñ¤â¡£¹»Ä¹¼¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥½¥Õ¥¡¤ä¡¢´ù¤â¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¥Õ¥¡ÀÊ¤Ï»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Ë¿Íµ¤¤Ç¡¢Â¾¤Ë¤âÀä·Ê¤ò°ìË¾¤·¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤Î¤Ç¤¤ë¥«¥¦¥ó¥¿ーÀÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ªÅ¹¤Î°ì³Ñ¤Ë¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î´óÉÕ¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó600ºý¤ÎËÜ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Þ¤â¤È¥«¥ìー(1,200±ß/ÀÇ¹þ¤ß¡¦Æü¡õ·îÍËÆü¸ÂÄê)¡×¡£
¸¼ÊÆ¤´ÈÓ¤È¥È¥Þ¥È¥Ùー¥¹¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ìー¤Î¾å¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¡¦¾®ÀéÃ«¤ò¤Ï¤¸¤á¸©»ºÌîºÚ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¾è¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥·ー¤Ê¥«¥Õ¥§ÈÓ¤Ç¤¹¡£¥È¥Þ¥È¤Î´Å¤ß¤È¤Û¤ó¤Î¤ê¤Î»ÀÌ£¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¤Û¤É¤è¤¯¹á¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸¼ÊÆ¤ò»È¤Ã¤¿¤´ÈÓ¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£°µÎÏÆé¤Ç¿æ¤¤¤Æ¤«¤é¿ôÆü´Ö¡¢ÊÝ²¹Æé¤ÎÃæ¤Ç¿²¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Á¤â¤Á´¶¤ä±ÉÍÜÁÇ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤ªÊÆ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¥È¥Þ¥È¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¥ëー¤È¡¢¤â¤Á¤â¤Á´¶¤Î¸¼ÊÆ¤ÎÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»þ´ü¸ÂÄê¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¡¢Å¹¼ç¡¦¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Î¼«¿®ºî¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¥Ñ¥Õ¥§(990±ß/ÀÇ¹þ¤ß¡¦´ü´Ö¸ÂÄê)¡×¡£
»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é´°À®¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¡¢¼êºî¤ê¤Î¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥¯¥Ã¥ー¤ä¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¼ï¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¤«¤ï¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥§¡£»³ËÜ»³¤Ï»Íµ¨¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ê¿§¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Ä¤Ä¤³¤Î¶õ´Ö¤ÇÌþ¤µ¤ì¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
Ìó3ha¤ÎÉßÃÏ¤Ëºé¤¤Û¤³¤Ã¤¿25ËüËÜ¤Î¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Ï¸«¤´¤í¤ò½ª¤¨¡¢9·îÃæ½Ü¤Ï¡È¤½¤Ð¤Î²Ö¡É¤¬¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£»³Äº¤Ë¥Ý¥Ä¥ó¤ÈÐÊ¤à¥«¥Õ¥§¤Ç·Ê¿§¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÌþ¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡ü¤ä¤Þ¤â¤È¤ä¤ÞCAFEËÜ
¿·³ã¸©¾®ÀéÃ«»Ô»³ËÜ1485-16¡Ê¾®ÀéÃ«»Ô»³ËÜ»³»³Äº£²³¬¡Ë
TEL¡Ã090-9080-2303
±Ä¶È»þ´Ö¡Ã10:00～16:00(15:30L.O.)
ÄêµÙÆü¡Ã²Ð¡¦¿å¡¦ÌÚ¡¦¶â
¢¨±Ä¶È´ü´Ö¤ä¥Ñ¥Õ¥§¤ÎÈÎÇä´ü´Ö¤Ê¤É¡¢¾Ü¤·¤¯¤ÏInstagram¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯