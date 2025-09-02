「ありがとう」と言うべき場面で、つい「すみません」と言ってしまったことはありませんか。SNS上では「『すみません』が口癖のようになっている」「『すみません』が口癖になりがちなので気を付けたい」という内容の声が多く上がっています。

「ありがとう」の代わりに「すみません」と言ってしまうのはなぜなのでしょうか。「すみません」と言うのが癖になった場合のデメリットや、できるだけ言わないようにする方法などについて、心理カウンセラーのうるかすさんに聞きました。

自分の気持ちよりも他者の気持ちを優先し過ぎている可能性

Q.人から何かをされたときに「ありがとう」ではなく「すみません」と言ってしまう場合、どのような心理が働いているのでしょうか。

うるかすさん「日本文化では、相手を思いやる気持ちが重視される傾向にあり、『角が立たないようにする』『丸く収める』といった表現に見られるように、個人の感情や考えよりも、他者との関係性を優先する場合があります。これは必ずしも悪いことではなく、実際に私自身も『すみません』と口にすることは多々あります。しかし、それと同時に『ありがとう』という感謝の気持ちを伝えることも、大切なことです。

もし、誰かが自分のためになる行為をしてくれたときに、感謝よりも『申し訳ない』という気持ちの方が強く感じられるとしたら、それは自身の気持ちよりも他者との関係性を優先せざるを得ない状況に置かれてきた可能性などが考えられます。

例えば、相手が感情的になりやすい傾向があったり、ご両親の仲が良くなかったりなどの背景があるかもしれません。そのような環境の中で、自分の正直な気持ちを出してしまうと、相手から強い反論を受けるという不安や、両親の関係性を自分が壊してしまうのではないかという不安が生じ、自分の感情を表現しないという行動を取るようになる可能性も考えられます」

Q.「ありがとう」ではなく「すみません」と言ってしまうのが癖になった場合、心理的にどのようなデメリットがあるのでしょうか。

うるかすさん「表面的な問題というよりも、心理的・内面的な側面として、『すみません』と口にする際に強い罪悪感を伴う場合、それは一つの課題である可能性があります。このようなケースでは、自分自身の気持ちや考えよりも、他者との関係性を優先し過ぎていることが背景にあるかもしれません。

もしそういったことがひどくなっていくと、『自分が本当にしたいこと』や『何を感じているのか』が分からなくなってしまうといった状況が生じることが考えられます。そうなると、自分では気付かないうちに、本意ではないことを選んでいたり、実は関わりたくない相手と関係を持ち続けていたりする可能性も出てきます」

Q.つい「すみません」と言ってしまう人がその癖を直したい場合、どうすればよいのでしょうか。対処法について、教えてください。

うるかすさん「感謝の気持ちがきちんと生まれているにもかかわらず、他者を優先し過ぎて謝罪してしまう傾向を改善したい場合、感情をオープンにし、自分を優先して主張することに慣れることも有効です。

感謝は人間関係において本来、プラスの影響を与える感情の一つであるため、なぜその感情を表現することにブレーキをかけてしまうのか、改めて自分を省みることも重要です。そのような自己開示に対する不安は、『自分の気持ちを表現しても相手に受け入れられないのではないか』といった形で現れることもあります。自分がそのように感じてしまう理由を考えてみることも、効果的なアプローチとなるでしょう」

＊ ＊ ＊

「すみません」が口癖になっている場合、抑圧された環境や、感謝されない環境などさまざまな原因が考えられます。しかし、本人としては他者を優先するつもりで言っている言葉が、かえって相手に気を遣わせてしまっているかもしれません。

人間関係を円滑に築くためには、時には自分の気持ちに正直になることが有効な場合もあります。まずは自分自身の傾向に目を向けてみるところから始めてみるのも良いかもしれません。