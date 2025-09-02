昨季で引退した今村貴彦が奈良ドリーマーズで現役復帰！

V.LEAGUE MEN WESTの奈良ドリーマーズは2日、アウトサイドヒッター兼オポジット今村貴彦（32）の入団を発表した。クラブ公式サイトが伝えている

今村は、2015年に内定選手としてパナソニックパンサーズ（現・大阪ブルテオン）へ入団し、8シーズンにわたりプレー。2023ー24シーズンからの2シーズンは、チェコのクラドノ・バレーボールにレンタル移籍していた。しかし、2025年の5月に現役引退を発表。同時に、パナソニックエナジーの社業に専念しながら、ビーチバレーに挑戦していく旨を明らかにしていた。なお今後は、インドアとビーチの二刀流で活動していくとしている。

今村はクラブを通してコメントしている。

「この度奈良ドリーマーズに入団させていただく事になりました。ヒコです。一度引退をし、ビーチバレーへ転向しましたがご縁がありまたバレーボールを続けてさせていただける環境に感謝してます。これからは二刀流で邁進していきます。パナソニックやチェコでの経験を活かして、優勝目指して戦い抜きます。応援を力に変えます！ぜひ会場に足を運んでください！To all the fans, I will be playing for the Nara Dreamers from now on. I will do my best,making use of my experience in Bluteon and Czech Republic!」