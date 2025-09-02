「中日３−５阪神」（２日、バンテリンドーム）

阪神が中日に大勝し３連勝。２年ぶりのリーグ優勝に向けたマジックナンバーを１つ減らし「６」とした。三回、佐藤輝の３５号２ランで先制。直後には熊谷のプロ初アーチも飛び出すなど、序盤から試合を有利に進めた。投げては先発・村上が６回２／３を６安打３失点で、自己最多１１勝目（３敗）を手にした。

試合は序盤から動いた。三回、佐藤輝が１死一塁で打席に立つと、中日の先発・マラーの浮いたツーシームを完璧に捉えた。見逃せば高めのボール球だったが、打球は放物線を描いて右翼席に飛び込んだ。今季、バンテリンドームでは６本目の本塁打。通算３５本塁打は球団の生え抜き選手として、１９８５年の掛布、岡田以来４０年ぶりの快挙となった。

さらに続く１死一塁では熊谷が２ランを放つ。マラーの内角低めカットボールをすくい上げると、高く舞った打球は広いバンテリンドームの左翼席へと飛び込んだ。大卒８年目、プロ２３２打席目での記念すべき初アーチに「コンタクトする意識で打ちにいきましたが、思いのほか飛んでくれました。入ってくれて嬉しいです！」と語った。

一方、先発の村上は大量援護を背に、序盤から危なげない投球で試合を作った。だが七回、３連打で１点を失うと、さらに２死二、三塁から代打・大島に２点適時打を浴び、ここで途中降板。続く２死一塁のピンチで、及川が岡林を中飛に抑えた。八回以降は岩崎、石井とつなぎリードを守った。

ヒーローインタビューで熊谷は「行くと思わなかったんで、ビックリした気持ちでしたけど。うれしかったです」と語った。「後ろにつなごうという気持ちで打席に立っていたんで、最高の結果になってよかったです」と明かし、「本当に入ると思わなかった。自分が一番ビックリしている」。マジックは６となり「一つでも勝ってマジックを減らせるように」と力を込めた。