¡¡¥¢¥Ë¥á¤ä¥É¥é¥Þ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¹â¤¤Ç®ÎÌ¤Ç°¦¤·¡¢À¸¿È¤Î¿Í°Ê¾å¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢Ãæ¸¶ÃæÌé¾Þ¤äÇë¸¶ºóÂÀÏº¾Þ¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»í¿Í¡¦ºÇ²Ì¥¿¥Ò»á¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î32¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ØÄÖ¤Ã¤¿¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¡£Ì¡²è¤«¤éÊõÄÍ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥É¥é¥Þ¤ËÆ¸ÏÃ¤Þ¤Ç¡¢¸Åº£ÅìÀ¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ø¤Î¡Ö°¦¡×¤òËá¤¾å¤²¤¿¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊõÀÐÈ¢¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¤¤ß¤ò°¦¤Á¤ã¤ó¡Ù¡£¤½¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ã¯¤è¤ê»ä¤¬»ä¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¨¡¨¡¡Ø¥¬¥é¥¹¤Î²¾ÌÌ¡ÙÉ±Àî°¡µÝ
¡¡¿Í¤¬Â¾¼Ô¤ËÅ·ºÍ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï»Ä¹ó¤Ê¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤ë¡£Å·ºÍÀ¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢Â¾¼Ô¤Î¿ÍÀ¸¤òÊª¸ì¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¤¹¤ëÂè°ìÊâ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ã¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤Å·ºÍ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¡£¤½¤Î¿Í¤ÎÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Àä·Ê¤äÈþ¤·¤¤ÇÏ¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¶á¤¤¡£¤½¤³¤Ë¶¦´¶¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¡Ö¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤â¤Î¤Ø¤Î°ÚÉÝ¤È¤½¤·¤Æ·Ú»ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ø¥¬¥é¥¹¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤Ï¡¢±éµ»¤ÎºÍÇ½¤Ë½¨¤Ç¤¿ËÌÅç¥Þ¥ä¤ÎÊª¸ì¤À¡£Å·À¤ÎºÍ¤ÇÌò¤ò摑¤ó¤Ç¤¤¤¯¥Þ¥ä¤È¡¢ÂÐ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÉ±Àî°¡µÝ¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Èà½÷¤ÏÎ¾¿Æ¤¬Âç½÷Í¥¤È±Ç²è´ÆÆÄ¤Ç¡¢¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤òÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¿Í¡£¥Þ¥ä¤ÎºÍÇ½¤òÇ§¤á¡¢Èà½÷¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤µ¤é¤ËÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤¿¤Þ¤Ë¡¢É±Àî°¡µÝ¤¬¤â¤Ã¤ÈÆß´¶¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡£Èà½÷¤Ï¼«Ê¬¤ÎºÍÇ½¤¬¤½¤ÎºÍÇ½¤Î¤ß¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉÔËþ¤Ë»×¤¤¡¢¼·¸÷¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤È¤·¤ÆÁ´¤Æ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤Ò¤¿Áö¤ë¡£¡ÖÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤¬Â¾¼Ô¤ÎÀ¼¤ËÂ¿¤¯¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Çºï¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬Íß¤·¤¤À¼¤òµá¤áÁö¤ê½Ð¤¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Èà½÷¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼Çµï¤ÎÀ¤³¦¤ò¤¿¤À°¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡ÖËÌÅç¥Þ¥ä¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡Ø¹ÈÅ·½÷¡Ù¤ò±é¤ê¤¿¤¤¤Î¤è¡¡¥Þ¥Þ¡¡¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Ê¬¤¬²Ä°¥Áê¤¹¤®¤ë¡Ä¡¡¤â¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤¢¤Î»Ò¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ºÍÇ½¤Ë¼«Ê¬¤Î¤Õ¤ê¤·¤Ü¤ë´À¤ÎÎÏ¤¬¾¡¤Ã¤¿¤È¤¡¡¤ï¤¿¤·¤Ï¤Ï¤¸¤á¤Æ¶»¤ò¤Ï¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤Î¤è¡¡É±Àî°¡µÝ¤È¤¤¤¦1¿Í¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿½÷Í¥¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤è¡Ä¡×
¡¡Å·ºÍ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë±¢¤Ç·ì¤ÎÞú¤àÅØÎÏ¡¢¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î¡ÖÅØÎÏ¡×¤ÎÉôÊ¬¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢É±Àî°¡µÝ¤Ï¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢Å·ºÍ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£Èà½÷¤Î¼Çµï¤òÈà½÷¤ÎºÍÇ½¤Î¾ÚÌÀ¤È¤·¤Æ³§¤¬¼õ¤±¼è¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤³¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿·Î¸Å¤Î²á¹ó¤µ¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Ï´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â·ÝÇ½³¦¤Î¡¢¡Ö°ì¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òÊª¸ì¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡×¡ÖÅ·ºÍ¤È¤â¤Æ¤Ï¤ä¤·¤¿¤¬¤ë¿Í¡¹¤ÎÍß¡×¤Ë¹ÎÄêÅª¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤·¡¢¤½¤³¤Ë²²¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¥Þ¥ä¤Î¤è¤¦¤ËÄ¾´¶¤ÇÌò¤ò摑¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¼«Ê¬¤¬¡ÖÅ·ºÍ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¤¤¤ä¡¢¼ÂºÝ¤ËÅ·ºÍ¤Ç¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤¦¿®¤¸È´¤¯³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£»ä¤ÏÈà½÷¤Î¤½¤Î¸Ø¤ê¹â¤µ¤¬¹¥¤¤À¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¥Þ¥ä¤ÎºÍÇ½¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤è¤¦¤È¡¢Èà½÷¤Ï¼«Ê¬¤ÎºÍÇ½¤òÈÜ²¼¤·¤Ê¤¤¡£µ¿¤ï¤Ê¤¤¡£ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¼«Ê¬¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡ÊÅØÎÏ¤·¤Æ¤â°¡µÝ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Èà½÷¤Î¼þ¤ê¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡Ë¡£Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÉ±Àî°¡µÝ¡×¤ÏÊª¸ì¤ÎºÇ½é¤«¤é¤º¤Ã¤È¡Ö°ì¿Í¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿½÷Í¥¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸Ø¤ê¤³¤½¤¬Èà½÷¤ÎÉð´ï¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ï¡¢¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¤À¤È¸À¤¦¿Í´Ö¤¿¤Á¤ò¸«ÊÖ¤¹¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤Î¸Ø¤ê¹â¤µ¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Èà½÷¤ÏÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤ò¿Æ¤Ê¤É´Ø·¸¤Ê¤¯ºÍÇ½¤Î¤¢¤ë½÷Í¥¤À¤È»×¤¦¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤ËÁê±þ¤·¤¤¼Çµï¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤á¤ËÈà½÷¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤ËÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¼·¸÷¤ê¤Ë¶ì¤·¤à¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¿Í¡×¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤¹¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤´¶¤ä¥×¥í°Õ¼±¤«¤é¤¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡Å·ºÍ¤È¤¤¤¦¡ÖÊª¸ì¡×¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¤¡¢¤Ò¤È¤Ä¤â¶ìÏ«¤»¤º¤Ë·æºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤¬¡ÖÅ·ºÍ¡×¤À¤È¡¢¤Ä¤¤¿Í¤ÏÁÛÁü¤·¤¿¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤³¤½É±Àî°¡µÝ¤¬¥Þ¥ä¤ËÎôÅù´¶¤òÊú¤¯¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥ä¤¬¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤¬¤¯¤³¤È¤Ê¤¯Ìò¤ÎËÜ¼Á¤ò摑¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤À¡£¤Ç¤â¡¢Å·ºÍ¤À¤í¤¦¤¬²¿¤«¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¹Ô°Ù¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¬¶ì¤·¤¯¡¢¶ì¤·¤ß¤¬È¼¤¦¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆºÍÇ½¤Î¤Ê¤µ¤¬¤½¤ì¤Ç¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£É±Àî°¡µÝ¤ÎÅØÎÏ¤ÏºÍÇ½¤òµ¶¤ë¤¿¤á¤Ç¤â¡¢Â¾¼Ô¤ÎºÍÇ½¤òµ»½Ñ¤ÇÄ¶¤¨¤ë¤¿¤á¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎºÍÇ½¤ò100¡ó¤½¤ÎÌò¤Ë³è¤«¤¹¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡£¡Ö¼Çµï¡×¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ÉñÂæ¿Í¤Î½ã¿è¤Ê»ÑÀª¤À¤È»×¤¦¡£Ã¯¤«¤òÄ¶¤¨¤ë¤¿¤á¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤¤¤Ä¤â¡¢Èà½÷¤Ï¼«Ê¬¤Î¼Çµï¤³¤½¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ä¤Ï¡¢ÉñÂæ¿Í¤È¤·¤ÆËÜÅö¤ËºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯É±Àî°¡µÝ¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£É±Àî°¡µÝ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ë¡ÖÉ±Àî°¡µÝ¤Î¥Õ¥¡¥ó¡×¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ç¤â¸Ê¤ÎºÍÇ½¤òÃ¯¤è¤ê¤â¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¤Ã¤È²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¡£¼«Ê¬¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ï¤º¤À¤È¿®¤¸¤ë¤³¤È¡¢¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¯¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Ø¤ê¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¡£
¡Ø¥¬¥é¥¹¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤Ë¤ÏÈà½÷¤¿¤Á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê±ó¤¯¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Íý¶þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤¬¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç°¡µÝ¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â°¡µÝ¤µ¤ó¤Ï°¡µÝ¤µ¤ó¤³¤½¤¬¡Ö½÷Í¥¡¦É±Àî°¡µÝ¡×¤ò¿®¤¸¤ë¿Í´Ö¤À¤«¤é¡¢Èà½÷¤¬¼«Ê¬¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢Èà½÷¤ò¿®¤¸¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Û¤È¤ó¤ÉÉÁ¤«¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°¡µÝ¤µ¤ó¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¯¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£Èà½÷¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¾¡¤Á¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÈà½÷¤Î¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¡ÖÉ±Àî°¡µÝ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÎÀÕÇ¤¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥ä¤È°¡µÝ¤ÎÊª¸ì¤À¤«¤é¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÉñÂæÎ¢¤ÎÏÃ¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¤±¤ì¤É¡¢É±Àî°¡µÝ¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤â·ÝÇ½¿Í¤Ç¡¢Èà½÷¤ÎÀ¸¤Êý¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°±þ¤¨Â³¤±¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£É±Àî°¡µÝ¤Û¤É¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¡Ö¥¹¥¿¡¼¡×¤ÎÅ·ºÍ¤â¤½¤¦¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¾¼Ô¤òÅ·ºÍ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò´Ý¤´¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤È¤Æ¤âµ¤¤¬°ú¤±¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¡¢¤¤Ã¤È°¡µÝ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¾¯¤·¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡¡¹¥¤¤Ê¤À¤±Å·ºÍ¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤µ¤¤¤è¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Å·ºÍ¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÀ¸¡¹¤·¤µ¤Ï¥Þ¥ä¤Ë¤âÉ±Àî°¡µÝ¤Ë¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò±ÉÍÜ¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÉ±Àî°¡µÝ¤ÎÊý¤Ç¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¥Þ¥ä¤Ë¤Ï¡¢±éµ»¤ÎºÍÇ½¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¤º¤Ã¤È¶ì¤·¤à¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ì¿Í¤Î±ó¤¯¤Î¡¢±ï¤â¤Ê¤¤Â¾¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¡¢µ±¤«¤·¤¤ºÍÇ½¤ò¸«½Ð¤·¡¢¤½¤ÎÀ®¸ù¤ò´ê¤¤¡¢»þ¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤È¤Æ¤âË½ÎÏÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢°¡µÝ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤â¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤ë¡ª¡×¤Èð÷¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡Ö¿®¤¸¤ë¡×¤³¤È¤³¤½¤¬Å¥½¤¤Æü¡¹¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤Î¤Ë¡¢Èà½÷¤Ï¤½¤³¤Ëí´í°¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ò¤¿¤¹¤é²÷³è¤Ê¥¹¥¿¡¼À¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¡£
