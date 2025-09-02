紗倉まな、『デスキスゲーム』で“バキバキDT”ぐんぴぃと対峙「ズボンが爆発してました」
小説家、コメンテーターでセクシー俳優の紗倉まな（32）が2日、都内で行われたNetflixコメディシリーズ『デスキスゲーム いいキスしないと死んじゃうドラマ』（9月9日全6話配信）お色気記者発表会に登壇。同作で対峙（たいじ）した“バキバキDT”ことお笑いコンビ・春とヒコーキのぐんぴぃ（35）のエピソードを語った。
【写真】セクシー！大胆に胸元のドレスで登場した紗倉まな
同作は、テレビプロデューサー・佐久間宣行が、盟友・劇団ひとりを迎え、Netflixで仕掛けたコメディシリーズ。一触即発の“デスキスゲーム”の舞台は、お色気ムンムン美女たちからの誘惑が次々と襲いかかる、アドリブドラマの世界。挑戦者たちに課されたミッションはただ一つ。“最高のキス”で物語を終わらせろ。ただし、途中で”安いキス”をしてしまったら即退場＝“死”。この最も妖（あや）しいゲームの挑戦者は、劇団ひとり、森田哲矢（さらば青春の光）、渡辺隆（錦鯉）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、嶋佐和也（ニューヨーク）、ぐんぴぃ（春とヒコーキ）という6人の人気芸人たち。欲望と自制心の狭間で最高のキスをして、主人公になるのは誰だ、というもの。
同作において印象的なエピソードを披露することになり、紗倉は「ぐんぴぃさんズボン爆発」とフリップに記載。どういうことか問われると、「ぐんぴぃさん、“バキ童”さんとしては有名じゃないですか。対峙させていただきまして。あるシーンで、急に聞いたことのない音が鳴ったんですよ。なんか“轟き”みたいな。見たら、なんかぐんぴぃさんからの煙が出てる感じで…（笑）。よくよく見たら、ちょっとズボンが爆発していたといいますか…」と驚きのエピソードを披露。「もしかしたらサイズの問題だったのかな？何が起きたのか、私もちょっとわからなかったんですが…」と続けた。
紗倉は「やっぱりキスをまだしたことがないという、話も聞いてて。ファーストキスの場面でもありますので…」とフォローしつつ、「いやでもほんとにちょっと、なんて言うんですかね…今までそのキスをする流れでズボン爆発するのって見たことないじゃないですか。そんなこと起こりえるのかなと思って、ほんとに私はびっくりしました」と驚きのエピソードを明かした。
なお記者発表には、同作に出演するピン芸人の劇団ひとり（48）、お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタル（38）、セクシー俳優の八木奈々（24）も登壇。司会は、荘口彰久が務めた
■『デスキスゲーム いいキスしないと死んじゃうドラマ』出演者
劇団ひとり、森田哲矢（さらば青春の光）、渡辺隆（錦鯉）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、嶋佐和也（ニューヨーク）、ぐんぴぃ（春とヒコーキ）、矢作兼（おぎやはぎ）、山里亮太（南海キャンディーズ）、池田美憂、宮野真守、竹財輝之助、橋本じゅん、結木滉星、野間口徹、八嶋智人、寺島進、西岡徳馬、八木奈々、橘メアリー、金松季歩、塔乃花鈴、葵いぶき、紗倉まな、月乃ルナ、MINAMO
