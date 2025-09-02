「やっぱりピンク髪が一番似合ってます…！」トップコスプレイヤー・えなこ《圧巻の人気キャラ再現SHOT》にSNS絶賛

格が違いすぎますっ…！

『「無造作に置かれた手が邪魔ですっ…！」トップコスプレイヤー・えなこ《純白バニーガールのあざとショット》にファン衝撃』が大きな話題を呼んだ、日本を代表するコスプレイヤー・えなこがインスタグラムを更新。

スマホゲーム『勝利の女神：NIKKE』に登場する人気キャラクター「ドロシー」に扮した姿を披露し、その完成度の高さに、ファンやゲームユーザーから大きな注目が集まっている。

えなこが今回披露したコスプレは、ドロシーの特徴を細部まで再現しつつ、彼女自身の美しさを重ね合わせた素晴らしい仕上がりになっている。

衣装は純白を基調に、レースやリボンをあしらったゴシック調のドレス。キャラクターの持つ気品と妖艶さを表現。ピンクのロングヘアが青空に映え、幻想的な存在感を放っている。

胸元のリボンとブローチは細部まで忠実に作り込まれ、ゲームの世界観の再現度を高めており、ポージングもドロシーの冷静さとミステリアスさを体現し、まるでゲームの中から現れたかのよう。

公開直後からSNSでは、「どの角度からも美しい」「やっぱりピンクが似合う」「完璧なドロシー」「格が違う」といった絶賛の声が相次いだ。

えなこのドロシーコスプレは、ゲームキャラクターの精密な再現、えなこ自身の表現力と存在感が融合したハイクオリティな仕上がりで、ファンに強烈なインパクトを与えたことは間違いないだろう。

【もっと見る】えなこの大胆な《ブラックバニーガールSHOT》にファン悶絶…「このコスプレは反則」「刺激が強すぎる」

ドロシーを完全再現

【もっと見る】えなこの大胆な《ブラックバニーガールSHOT》にファン悶絶…「このコスプレは反則」「刺激が強すぎる」