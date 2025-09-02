日本テレビ系「大悟の芸人領収書」が１日に放送され、千鳥・大悟がＭＣを務めた。

この日は「覚悟と苦悩 お笑い異端児たちＳＰ」。強烈な個性の芸人たちが集結した。

ぼる塾・田辺智加は半生を振り返り「私、２７（歳）になって突然ギャルを始めたんですね。２７歳で毎日、渋谷に入り浸って１７歳の子たちと遊んで…」と話すと、平成ノブシコブシ・吉村崇も「めちゃくちゃ、おもしれえじゃん！」と大爆笑した。

田辺は「なんか、本当に分からなくて（自身の）『おもしろい』が…」と心境を告白。「（海外）旅行に行ったときも税関を通るときに指紋が通らなくて（税関職員から）『もし、この飛行機で何かあったら、お前のせいだ！』って言われたりとか…」とパンチの効いたエピソートで共演者らを爆笑させたが「（自分では）おもしろいと思わなくて！」と悲壮な表情で主張した。

さらに田辺は「飛行機問題だと、あまりにも腕が不自然に太すぎるって言われて、麻薬を入れてんじゃないか？って言われて。ライトを当てられて。私、スゴい嫌で、ムカつく！」と、爆笑の巻き起こったスタジオで訴えていた。