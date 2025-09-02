新作バズコスメきたーーッ！【セザンヌ】速攻ゲットしたい♡「くすみ & UVケアアイテム」

コストパフォーマンスの高さを評価する声の多い【CEZANNE（セザンヌ）】のコスメ。今回は新作コスメの中から、SNSでバズっているアイテムをピックアップしました。注目する働きは、くすみやUVケアへのアプローチ。夏の日差しやエアコンによる乾燥で疲れた肌を、ケアしながらメイクアップ効果による美しさを体感できるかも。

加工のようにくすみをカバー

【CEZANNE】「トーンフィルターハイライト 01 フィルターベージュ」\693（税込）

使用した@ftn_picsレポーターKaori.Fさんも高く評価しているのが、このパウダータイプのハイライト。「仕上げに忍ばせるだけで、肌が見違えるように冴える」と一押しのようです。パッケージにもある通り、くすみが気になる部分に仕上げとして重ねると、光によって暗さが飛ぶイメージ。ナチュラルな色合いで、肌浮きしにくいのも見逃せないメリットです。フィルターをかけたような肌を目指したい人必見の一品。

成分と付属ブラシにも注目

レポーターKaori.Fさんによると「軽やかなオイルや高保湿オイルをバランスよく配合」とのことで、肌の乾燥をセーブできそうなつくりも魅力のひとつ。付属のブラシは、公式サイトで「細かい部分にもしっかりフィットする」と紹介されている、こだわりの山型です。画像のように、肌に乗せた状態はふんわりソフトな質感。まさに、「“フィルター級美肌”をリアルに体感できる」という感想の通りです。

UVケア用品が進化して再ブームに

【CEZANNE】「ウルトラカバーUVパクト 2 ライトオークル」本体\880(税込) 詰替\715(税込)

新作と並んで支持されているのが、「ロングセラーだった名品が、2019年にリニューアルされた」というこちら。パフとミラーもついているため気軽に試せます。カラーはライトオークルとオークルの2色展開。SPF50+、PA++++の設計で、紫外線A波・B波を防ぐ数値がいずれも最大値です。

薄付きながらもしっかりカバー

使用感について、@ftn_picsレポーターKaori.Fさんは「肌の粗を自然にぼかしてくれて、厚塗り感のないほわっとマットな仕上がり」と評価。「朝、下地の上に塗って1日過ごしてみると、崩れがほとんど気にならず、化粧直しがいらないと思えるほど」とその実力を感じた様子。日々のメイクに、仕上げとして加えるほか、お直し用に追加購入して持ち運ぶのも良さそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S