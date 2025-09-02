「超優しかった」timelesz橋本将生、Hey! Say! JUMP八乙女光とのロケ共演に感謝「最高でした」

9月1日深夜放送の文化放送『レコメン！』内の『timeleszのQrzone』にて、timeleszの橋本将生が、Hey! Say! JUMPメンバーの人柄について語った。

番組では、先日放送されたHey! Say! JUMPの冠番組『いたジャン！』（フジテレビ系）にて、橋本が八乙女光とロケで共演したことについて、リスナーから感想が寄せられる場面があった。

この流れで、橋本は収録を振り返り、「めちゃくちゃ優しかったです、光さん！超優しかった」「『緊張してるの？』みたいな。すごい気さくにお話していただいて、めっちゃ楽しかったですよ」「最高でした」とコメント。

また、伊野尾慧も橋本とロケをしたいと言っていたことを知ると、「いや本当ですか？いいんですか逆に。ぜひお願いしたいですけどね」と話し、他のHey! Say! JUMPのメンバーについても、「皆さんも本当に温かく見てくださって、すごく嬉しかったな」「本当に優しくて」と語っていた。