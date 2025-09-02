9月2日、2児の母である矢口真里がInstagramを更新した。

【写真】子供たちとさまざまなブースを巡る様子を公開

矢口は、自身のInstagramアカウントにて、国内最大規模のおもちゃの展示会『東京おもちゃショー2025』に友人家族と訪れたことを明かすと、「めちゃくちゃ楽しかったー」「最新のおもちゃから懐かしいおもちゃも沢山あって、 子供も大人も大興奮！！（特に私 ）」とコメント。

続けて、子供たちと各ブースを楽しみながら巡っている様子を披露しつつ、その感想も綴ると、「本当に時間が足りなかった」「また来年も行こうね」と充実した様子で締めくくっていた。

この投稿に対し、ファンからは、「いいねー！」「お子様可愛い」「めちゃくちゃ楽しそう」「これはワクワクしちゃいますね」「真里ちゃんママかわいい」などの反響が寄せられている。

2005年にモーニング娘。を離れた後も、ソロでバラエティ番組を中心に活動し、SNSでも近況を発信している矢口。私生活では2018年の3月26日に夫と入籍し、6歳の長男、3歳の次男の母として子育てに奮闘中だ。

画像出典：矢口真里オフィシャルInstagramより