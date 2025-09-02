◇セ・リーグ 巨人4―1ヤクルト（2025年9月2日 京セラD）

巨人は2日のヤクルト戦で4―1と逆転勝ちして連敗を2で止めた。中山礼都内野手（23）が4回に右越え6号同点ソロ。5回に吉川尚輝内野手（30）が押し出し四球を選び、8回には泉口友汰内野手（26）が勝負を決める右越え2点三塁打を放ち、そのリードを4投手の継投で守った。先発の戸郷翔征投手（25）が制球に苦しみながらも6回4安打1失点の粘投で5勝目を挙げた。

3回まで毎回安打を放ちながら無得点。その重苦しい空気を中山のバットが振り払った。4回2死無走者からヤクルト先発・奥川の1ストライクからの2球目、真ん中高めに来た150キロ直球を振り抜いた打球は5階席前の壁に当たる特大アーチとなった。さらに5回には1死満塁から吉川が押し出し四球を選んで勝ち越した。

さらに8回2死一、二塁から泉口が、ヤクルト3番手の清水のフルカウントからの6球目のフォークボールを右越え三塁打し、2者が生還して突き放した。

先発の戸郷は6四球と制球を乱しながらも要所を締め、3回の村上の中前適時打だけの最少失点で6回まで投げた。7回からはケラー、大勢、マルティネスとつないでリードを守った。