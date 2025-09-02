『月曜から夜ふかし』で話題のYouTuber、不妊治療で何キロ増えた？ 夫の対応が「王子様すぎる」と話題に
バラエティー番組『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）で“日本一の運動音痴”と話題になったYouTuberの郡司りかさんは8月31日、自身のInstagramを更新。不妊治療で増えた体重を夫に報告する動画が反響を呼んでいます。
【動画】体重増加の報告を受けた夫の対応は？
コメントでは、「王子様すぎる」「幸せが5kgも増えた ごめんてなんだ？かわいいけど？」「ふおおー！お姫様抱っこして貰える限りはセーフと思うけどおお…」「産んでからまた頑張ればいいじゃん」「旦那さん素敵、そのままのぐんじさんを愛してくれてるんですね」「全くわからないですよ」「太ってる郡ちゃんの方が好き」などの声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「そのままのぐんじさんを愛してくれてるんですね」郡司さんは「不妊治療で増えた体重は…)))怖 報告するだけだと思ってたけど、サプライズでした」とつづり、1本の動画を投稿。不妊治療の通院で体重測定したところ「1年で5キロ太ってた」ことが判明し、それを夫に報告しています。「ねぇ、ごめんね」と謝る郡司さんを、夫は「大丈夫だってー！」と言いながら軽々と持ち上げ、お姫様抱っこしました。とてもほほ笑ましいです。
「こんなはずじゃなかったのに…」1月31日には「こんなはずじゃなかったのに…(流行ってるやつやってみたら笑)」とつづり、夫と腕相撲をする動画を公開していた郡司さん。夫婦の仲の良さが伝わってきます。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
