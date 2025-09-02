セクシー女優の紗倉まなが2日、都内で行われた元テレビ東京佐久間宣行氏が手がけるNetflixコメディーシリーズ「デスキスゲーム いいキスしないと死んじゃうドラマ」（9日配信開始）お色気記者発表に出席し、ファーストキスの思い出を明かした。

好きなキスシーンについてのトークで、ファーストキス時の状況がお互いにペペロンチーノとイカスミパスタを食べた後だったといい「舌を絡めるじゃないですか。そうしたらお互いの味と味が強すぎて…。それ以降、キスって味わうものでもあるから、最高のマリアージュみたいなものが形成されることを理想として生きてきました」と話した。

聞いていたマヂカルラブリー野田クリスタルらは「初めてで舌絡めてたの？なかなか早熟だね。さすがだ」と総ツッコミ。劇団ひとりが「味はしない方がいいんじゃないの」と語ると、紗倉は「無味無臭派なんですね」といい、野田は「キスに派閥があるんだ」と再び突っ込んで笑わせた。

最後に「一番理想だった組み合わせは」と聞かれ、紗倉は「洋梨とラムはすごいなと思いました。あれはよかった」と回答していた。

「デスキスゲーム いいキスしないと死んじゃうドラマ」は美女からの誘惑が襲いかかるアドリブドラマの世界で、途中で“安いキス”などをせずに“最高のキス”で終わらせるというミッションに芸人らが挑む。

劇団ひとり、森田哲矢（さらば青春の光）、渡辺隆（錦鯉）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、嶋佐和也（ニューヨーク）、ぐんぴい（春とヒコーキ）の7人が挑戦し、仕掛け人には人気セクシー女優が多数出演。宮野真守、竹財輝之助、精本じゅん、結木滉星、野間口徹、八嶋智人、寺島進、西岡徳馬ら豪華俳優陣もドラマに参戦して盛り上げる。

会見には八木奈々も登壇した。