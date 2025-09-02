¥Þ¥Â¥é¥ÖÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë°Õ³°¤ÊÀÊÊÌÀ¤«¤¹¡©¡ÖNTRµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×
ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ê38¡Ë¤¬2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤¬¼ê¤¬¤±¤ëNetflix¥³¥á¥Ç¥£¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ç¥¹¥¥¹¥²¡¼¥à¡¡¤¤¤¤¥¥¹¤·¤Ê¤¤¤È»à¤ó¤¸¤ã¤¦¥É¥é¥Þ¡×¡Ê9ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤ª¿§µ¤µ¼ÔÈ¯É½¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¹¥¤¤Ê¥¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢ÌîÅÄ¤Ï¡Ö¹â¹»¤¬8³ä¥®¥ã¥ë¤·¤«¤¤¤Ê¤¤³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢Åö»þ¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ò²ó¸Ü¡£¡Ö²£ÉÍ±Ø¤Ë¤½¤Î»Ò¤¬¤¤¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤é´éÃæ¥¿¥È¥¥¡¼¤À¤é¤±¤Î¤ä¤Ä¤È¥Ù¥í¥Á¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¿Í¤Î¥¥¹¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¶¦¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤ì¼ã¤¤ÃË¤Ë²Ç¤òÊú¤«¤»¤Æ¤ë¤¢¤ì¤ÈÆ±¤¸¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¡¢ÌîÅÄ¤Ï¡ÖNTRµ¤¤¬¾¯¤·¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥¹¥¥¹¥²¡¼¥à¡¡¤¤¤¤¥¥¹¤·¤Ê¤¤¤È»à¤ó¤¸¤ã¤¦¥É¥é¥Þ¡×¤ÏÈþ½÷¤«¤é¤ÎÍ¶ÏÇ¤¬½±¤¤¤«¤«¤ë¥¢¥É¥ê¥Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤Ç¡È°Â¤¤¥¥¹¡É¤Ê¤É¤ò¤»¤º¤Ë¡ÈºÇ¹â¤Î¥¥¹¡É¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ý¿Í¤é¤¬Ä©¤à¡£
·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡¢¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡Ê¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ë¡¢ÅÏÊÕÎ´¡Ê¶Ó¸ñ¡Ë¡¢ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ê¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡Ë¡¢Åèº´ÏÂÌé¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¡¢¤°¤ó¤Ô¤¤¡Ê½Õ¤È¥Ò¥³¡¼¥¡Ë¤Î7¿Í¤¬Ä©Àï¤·¡¢»Å³Ý¤±¿Í¤Ë¤Ï¿Íµ¤¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤¬Â¿¿ô½Ð±é¡£µÜÌî¿¿¼é¡¢ÃÝºâµ±Ç·½õ¡¢ÀºËÜ¤¸¤å¤ó¡¢·ëÌÚÞæÀ±¡¢Ìî´Ö¸ýÅ°¡¢È¬ÅèÃÒ¿Í¡¢»ûÅç¿Ê¡¢À¾²¬ÆÁÇÏ¤é¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤â¥É¥é¥Þ¤Ë»²Àï¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
²ñ¸«¤Ë¤Ï·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡¢¼ÓÁÒ¤Þ¤Ê¡¢È¬ÌÚÆà¡¹¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£