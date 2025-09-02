◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人４―１ヤクルト（２日・京セラドーム大阪）

巨人がヤクルトに競り勝ち、連敗を２で止めた。先発の戸郷翔征投手（２５）が６回を４安打６四球と走者を許しながら１失点に抑える粘りの投球で５勝目。打線は１点を追う４回に中山礼都内野手（２３）が右翼５階席へ届こうかという特大の６号ソロを放って同点とすると、５回には吉川が押し出し四球を選んで勝ち越した。９月最初の試合を白星で飾り、借金を２とした。

巨人がヤクルトとの接戦を制した。戸郷翔征は先取点を許したが６回４安打１失点の粘投で今季５勝目を挙げた。６連戦の初戦を飾った。

気持ちを切り替え、戸郷が踏ん張った。１―１の５回２死満塁。外角低めに投げきった１４９キロでオスナを遊ゴロに打ち取った。５勝目をかけて先発。直前、４番・村上に四球を与えて大きく息を吐いて悔しがったが、同点としてもらった直後の守りで意地を見せた。

この日から京セラＤ、岐阜でヤクルト３連戦に臨む阿部巨人。大阪のＧ党に３試合ぶりの勝利を見せるべく、戸郷が奥川との開幕投手対決に臨んだ。試合前まで今季同カードは４登板で２勝０敗、防御率２・５２。「すごく大事な初戦になる」と必勝を期していた。

課題の初回はゼロで切り抜けた。先頭の中飛後、長岡、内山、村上に３者連続四球で１死満塁。いきなりの大ピンチとなったがオスナを１５２キロの直球で三ゴロ併殺打に抑えた。前回８月２６日の広島戦（マツダ）は初回の２失点が響いて８敗目。ホッとした表情を浮かべた。

３回に先取点を奪われた。２死二塁から村上に甘く入った直球を中前に運ばれた。「村上さんが打てばチームも乗る」と警戒していた主砲に適時打を浴びた。「投げている球は悪くない。修正しながら自信を持って大胆に勝負してほしい」と内海投手コーチ。４回は８球で無失点と立て直した。

連敗を２で止めたい打線は、キャベッジを公式戦で来日初めて「１番」で起用。球団の外国人１番打者は２３年のブリンソン以来となった。３、４番は３戦連続で岡本、岸田の並び。試合を振り出しに戻したのは４回。中山が６号同点ソロを右翼席に運んだ。続く５回は岸田の中前打などで１死満塁を作り、吉川が押し出し四球を選んで勝ち越した。

リードをもらった戸郷は６回、先頭にこの日６つ目の四球を与える。嫌な流れだったが、続く古賀の打席だ。１ボールから岸田が大きく外へ外す球を要求。相手のバスターエンドランを見破ってバットに当てさせず、スタートを切っていた一塁走者を冷静にアウトにした。女房役の好判断にも助けられ、右腕は６回１１４球で４安打１失点。５勝目の権利を得て中継ぎ陣に後を託した。

「走者を背負うケースも多く、先制もされたが、何とか最少失点で粘ることができた」と振り返った粘投のエースに続き、７回はケラーが４戦連続無失点となる好投。８回は大勢が２安打を浴びて１死一、二塁を背負うも後続を断った。８回は大勢が２死二、三塁のピンチも古賀を三ゴロに仕留めて切り抜けた。

９回は２死一、二塁から泉口がこの日３安打目となる右越え２点三塁打。打率を２割９分７厘まで上げた。最後はマルティネスが締めて３６セーブ目、戸郷は５勝目。１点差で逃げ切った巨人は連敗を２で止め、借金を２とした。