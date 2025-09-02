熱中症やハチ刺されでも……一般的な意味とは違う？ 医学的な「ショック状態」が意味すること
連日の猛暑で「熱中症による死亡」、夏のレジャーで「ハチに刺され死亡」といった報道を目にすることがあります。これらの多くは、心停止の前に「ショック状態」に陥っていた可能性が考えられます。
事件・事故のニュースでも「出血によるショック」という言葉を聞くことがあるでしょう。「ショック状態」とは単なる驚きではなく、命に直結する危険な全身反応のことです。
一般的な意味と、医療現場での意味が異なるため、戸惑う方もいらっしゃるようですので、ここでは医療現場で使われる「ショック」という言葉の正しい意味と、その仕組みを解説します。
また、個人のレベルではなく、社会的な打撃や突然の変化に対しても、「オイルショック」「リーマンショック」といった表現が使われることがあります。
一方で、医学的な場面で「ショック」という言葉が使われるときは、意味が異なります。病院などで「ショック状態」という場合、漠然とした衝撃や打撃ではなく、血液循環が不十分になり、さまざまな臓器が酸素不足に陥っている危険な状態を指します。
ショック状態になると血液が全身に十分行き渡らなくなるため、放置すれば死亡リスクがある危険な状態です。
・顔面蒼白（pallor）
・虚脱（prostration）
・冷汗（perspiration）
・無脈または脈拍不触（pulseless）
・呼吸不全（pulmonary insufficiency）
これらの症状は判断の参考になるだけで、ショック状態かどうかの診断基準ではありません。しかし特別な測定機器がなくても、緊急時に医療関係者が患者を観察するだけで推察できる重要なサインです。
5つ全てが揃わなくても、1つでも見られればショックを疑い、経過を慎重に観察しつつ対応します。
慌てず適切な行動をとるために、「ショック」の医学的意味と症状を覚えておくといいでしょう。
▼阿部 和穂プロフィール
薬学博士・大学薬学部教授。東京大学薬学部卒業後、同大学院薬学系研究科修士課程修了。東京大学薬学部助手、米国ソーク研究所博士研究員等を経て、現在は武蔵野大学薬学部教授として教鞭をとる。専門である脳科学・医薬分野に関し、新聞・雑誌への寄稿、生涯学習講座や市民大学での講演などを通じ、幅広く情報発信を行っている。
(文:阿部 和穂（脳科学者・医薬研究者）)
