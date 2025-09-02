浜崎あゆみ、エイベックス会長・松浦勝人氏の隣で「TRFさんのステージを最初から最後まで爆踊り」明かす
歌手の浜崎あゆみさんは9月2日、自身のInstagramを更新。エイベックスの代表取締役会長である松浦勝人さんとのツーショットを公開しました。
【写真】ステージを見る浜崎あゆみ＆松浦勝人氏
コメントでは「笑顔眩しすぎる！！」「姫のはしゃぐ笑顔が無邪気で可愛いぃ マサさんの淡々さは写真からもバンバン伝わってるよ」「あゆちゃんとTRFメンバーがハグしてるの見て、感動だったー」「久しぶりにTRFさんと同じステージに立ってるあゆちゃん見れて嬉しかった」「TRF踊ってる姫見たいわ」と、絶賛の声が寄せられました。
「マサはいつもな感じで淡々としてた笑」浜崎さんは「本番終わり、夏をやり切った戦友達とビッシャビシャな姿で集合写真 そして！マサ @max_matsuura の隣でTRFさんのステージを最初から最後まで爆踊り&歌いながら観たよ(わたしだけが終始うるさくて、マサはいつもな感じで淡々としてた笑)」とつづり、5枚の写真を投稿。2枚目が、松浦さんと何かを見つめながら話している様子です。3枚目以降では、ノリノリな浜崎さんの姿を見ることができます。
「a-nation2025」1日には「a-nation2025」とつづり、ライブでステージに立つ自身の姿を公開していた浜崎さん。このライブ後に、「TRFさんのステージを最初から最後まで爆踊り&歌いながら観た」ようです。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)