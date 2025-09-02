飲料や健康食品など幅広い事業を手がける「サントリーホールディングス（ＨＤ）」の新浪剛史会長（６６）の辞任が２日、突然発表された。

違法成分を含むサプリメントに絡んだ疑いが浮上したとして、警察の捜索を受けた新浪氏。著名な財界人の辞任に驚きが広がった。（大舘匠、吉原裕之介、浦上華穂）

「会長としての資質を欠くと言わざるを得ない」。２日午後、東京・台場で開かれた緊急記者会見。同社の鳥井信宏社長（５９）は新浪氏について、こう言及した。

発表によると、８月２１日深夜、新浪氏から執行役員に「購入したサプリの件で疑惑が生じている」と電話で連絡があった。翌２２日には新浪氏から同社に対し、同日早朝に警察の捜査が行われたとの一報が入った。

同社は同日夜、「ガバナンス（企業統治）上、極めて深刻な事案」と判断し、外部弁護士による新浪氏へのヒアリングを実施。新浪氏が購入したとされるサプリに疑義が生じていることを把握し、緊急対策本部を設置した。新浪氏は２３日から米国出張に出かけていたが、２６日に本人からオンラインでヒアリングを行ったという。

同日の取締役会で幹部らに事案を説明し、２８日には、新浪氏を除く全ての取締役と監査役を集めた緊急会合を開いた。「捜査結果を待って処分を判断すべきだ」「捜査が入ったことを受けて解任する」など意見が割れたが、新浪氏のこれまでの貢献を考慮し、解任とはしなかった。今月１日に帰国した新浪氏から直接、同日付の辞任届を受理した。

２日の会見に新浪氏が出席しなかった理由について、鳥井社長は「捜査中の事案で、既に会長を辞任しているため」と説明。新浪氏の経営手腕を振り返った上で「二人三脚できなかったことが本当に残念」と述べた。

辞任発表に、消費者らからは様々な反応が聞かれた。

東京都江戸川区の金融機関職員の女性（６０）は「サントリーのビールや酎ハイをよく買うが、しばらく様子を見ようと思う」。同社のウイスキーを提供している東京・銀座の飲食店の男性店長（７４）は「あれだけの地位にいる人の辞任なので驚いた。社内で徹底的に調査し、事実を公開してほしい」と話した。

論客としても知られた新浪氏、経済政策に影響

新浪剛史氏は日本を代表する財界人で、歯に衣（きぬ）着せぬ発言で論客としても知られる。１９８１年に三菱商事に入社後、ローソンに移り、２００２年に４３歳で社長に就任すると経営再建に手腕を発揮した。

１４年にサントリーホールディングス社長に就いた際は、創業家以外から初の登用と話題を呼んだ。同年に約１・６兆円で買収した米ウイスキー大手ビームとの統合を加速するなど海外事業を拡大。今年３月、創業家出身の鳥井信宏氏の社長就任に伴い、代表権を持つ会長に転じた。

経済３団体の一つ、経済同友会の代表幹事を２３年から務め、世界の著名な経営者らがスイスに集まる「世界経済フォーラム」の年次総会（ダボス会議）にも出席し、国内外で存在感を示していた。

政府関連の役職にも名を連ねている。１３〜１４年には産業競争力会議の民間議員としてコメの生産調整（減反）廃止など農業改革に取り組み、１４年から経済財政諮問会議の民間議員を務めている。１９年の同会議では最低賃金を巡り「５％（の引き上げ）を目指す必要がある」と異例の高い目標を主張し、政官財各界に波紋が広がった。当時、官房長官だった菅義偉・元首相とは頻繁に面会し、近い関係と目されていた。