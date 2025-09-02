◇プロ野球セ・リーグ DeNA8-5広島(2日、マツダスタジアム)

3位DeNAは4位広島と1ゲーム差で迎えた直接対決3連戦の初戦、序盤からの大量得点で勝利しました。

DeNAは初回に広島先発・床田寛樹投手から1アウト2塁のチャンスを作ると、佐野恵太選手の13号2ランでいきなり2点を先制します。

2回には蝦名達夫選手と桑原将志選手のタイムリー、佐野選手の犠牲フライでリードを広げます。さらにオースティン選手がレフトへ8号2ランを放ってリードを7点と大きく広げ、床田投手をこの回でマウンドから降ろしました。

DeNA先発のケイ投手は2回、広島打線にヒット4本を集められて2失点。しかしその後は得点を許さず、7回を被安打6、6奪三振で2失点と好投しました。

DeNAは5回にも林琢真選手がレフトへのタイムリーを放ち1点を追加。この試合で打線は2桁の13安打を記録しました。

その後、継投策に入ったDeNAは8回に坂本裕哉投手が3失点して3点差まで詰め寄られましたが、なおも続いたピンチは代わった森原康平投手が代打・野間峻祥選手を空振り三振に切って取り脱出。9回は伊勢大夢投手がリードを守り切って勝利し、広島とのゲーム差を2に広げました。