¡Ø¸Ñ¤ÎÁë¡Á¤æ¤ë¤Ã¤È²ø°Û¡Á¡Ù¡ÊÌëÉ÷¤µ¤é¤é/KADOKAWA¡ËÂè9²ó¡ÚÁ´9²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¸Ñ¤ÎÁë¡Á¤æ¤ë¤Ã¤È²ø°Û¡Á¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡Ö¸Ñ¤ÎÁë¡×¡½¡½¤½¤ì¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»Ø¤ÎÁÈ¤ßÊý¤ò¤·¡¢¤½¤Î·ê¡ÊÁë¡Ë¤«¤éÇÁ¤¯¤ÈÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤Î¤³¤È¡£¡Ö¸É¤ÎÁë¡×¤Î»È¤¤¼ê¤Ç¤¢¤ë½ÕÉ÷¥ì¥ó¤Ï¡¢ÍÅ²ø¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ëÅì±ÀÃµÄå»öÌ³½ê¤Î¥Ü¥¹¡£ÍÅ²øÁê¼ê¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Ñ¤äÃÎ¼±¤ÇÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í´Ö¼Ò²ñ¤ËÁÂ¤¤¥ì¥ó¤Î½õ¼ê¤òÌ³¤á¤ë¥Ê¥®¤Ï¡¢¥ì¥ó¤«¤é¡Ö¸É¤ÎÁë¡×¤òÅÁ¼ø¤µ¤ì¡¢³¹Ãæ¤ÇÍÅ²ø¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£¥Ê¥®¤ÈÍÅ²ø¤¿¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä¸òÎ®¤òÉÁ¤¯¤æ¤ë¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÊÊª¸ì¡Ø¸Ñ¤ÎÁë¡Á¤æ¤ë¤Ã¤È²ø°Û¡Á¡Ù¤ò¡¢¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆÏ¢ºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
