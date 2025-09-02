◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 5-3 中日(2日、バンテリンドーム)

阪神は中日との3連戦初戦に勝利。佐藤輝明選手と熊谷敬宥選手の2ランで得点を重ねると、終盤に中日からの追い上げを受けるも、リードを守り切り勝利しました。これで優勝マジックを「6」としています。

試合が動いたのは3回。対する中日の先発・マラー投手の前に、1アウトから森下翔太選手がヒットで出塁します。続いて打席に向かった佐藤選手は、高めインコースへのツーシームをたたくと確信。打球はぐんぐん伸び、ライトスタンド中段に飛び込みました。さらに続く1アウト1塁の場面では、熊谷敬宥選手が6球目のカットボールをとらえ、8年目でのプロ初HR。これで4点リードと試合の主導権を握ります。

さらに7回には大山悠輔選手の犠牲フライで1点を追加。5点リードとするも、ここで中日の反撃を受けます。先頭で迎えた細川成也選手には2塁打とされピンチを招くと、さらに続くボスラー選手にもポテンヒットを許し無死1、3塁とされます。ここで打席に迎えた山本泰寛選手にタイムリーを浴び4点差。さらに2アウト2、3塁の場面では代打・大島洋平選手に7球目のストレートをとらえられ、センターへの2点タイムリーとされました。

これで2点差に迫られ、村上頌樹投手は降板。続くピンチは及川雅貴投手が無失点で抑えます。その後も2点リードを守り切りゲームセット。阪神は優勝マジックを1つ減らし「6」としました。