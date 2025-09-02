シャルドネ香る♡大粒パールのような入浴料「オイルインバスパール」新登場

果汁味あふれるみずみずしいシャルドネの香りに包まれる「バス＆ギフトコレクション」から、新作「オイルインバスパール ボックス」が登場。湯船に浮かべるとまるで大粒パールのように輝き、贅沢な香りとともに肌をうるおす入浴料です。ギフトにはもちろん、自分へのご褒美時間にもぴったりのアイテム。クラシックで洗練されたパッケージも魅力です。

大粒パールのような新作入浴料

9月2日に新発売された「シャルドネ オイルインバスパール ボックス」（1,650円・税込）は、約4g×12個入りでたっぷり12回分楽しめます。

湯船に入れるとシャルドネの香りと保湿オイル（ブドウ種子油、ホホバ種子油、アルガンオイル）が溶け出し、乳白色の湯が広がります。

まるで大粒パールのような姿も美しく、日常をラグジュアリーなひとときへと変えてくれます。

豊富なラインナップで選べるギフト

同シリーズには、5粒入り（880円・税込）の「オイルインバスパール（シャルドネ／シャルドネ スパークリング）」も展開。

さらに「にごりバスソルト」（253円）、「にごりバスソルトセット」（1,100円）、「モイストパウダーL」（1,100円）、「バスボム」（495円）、「お包みバスソルトセット」（550円）、「バス＆リップケアセット」（858円）、「ハンドケアギフト」（990円）、「バス＆ボディーケアセット」（1,430円）など多彩なギフトアイテムが揃います。

気分やシーンに合わせて選べるのが嬉しいポイントです♪

自分へのご褒美にもギフトにも♡

シャルドネの香りが贈る「バス＆ギフトコレクション」は、入浴時間を豊かに演出してくれる特別なシリーズ。

新登場の「オイルインバスパール ボックス」はもちろん、手軽に試せる5粒入りやソルト・ボディケアまで幅広く揃い、大切な人への贈り物にも最適です。

華やかでみずみずしい香りとともに、心まで潤うバスタイムを楽しんでみてはいかがでしょうか。