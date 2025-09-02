『鬼滅の刃』センス抜群！劇場グッズに大反響 髪結ぶ冨岡義勇、羽織ギュッ！の胡蝶しのぶ「色気ある」「マジで尊い」
ufotableは、劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』の劇場グッズの事後通販を、ufotableWEBSHOPにて販売中。使用イラストが公式サイトにて公開中で、デザインが話題となっている。
【画像】かっけぇ！髪を結ぶ冨岡義勇 公開された『鬼滅の刃』新イラスト
劇場でお届けしたすべての商品を取り扱いし、受付期間は9月21日まで。今回の劇場グッズは、絵柄も良いことから販売されると、多くの商品が売り切れ状態となっていた。
冨岡義勇のいらうとは、髪を結ぶ仕草を見せており、これにネット上では「義勇さんの髪の結び目が見たい」「髪縛る義勇さんかっこいいよぉ〜色気あるよぉ〜」「義勇さんの髪くくるイラストとか買わない選択肢ないやん！」、「義勇さんも結構髪の量多そうだな」「髪結ってるの萌え萌えすぎる」「義勇さんの髪結んでる仕草が…鼻血出そうになった 色気ぇ」などと反応。
胡蝶しのぶのイラストは、劇中でも描かれた“羽織”をギュッと握りしめる姿が描かれており、「この新ビジュさ、しのぶ様が左側の羽織を握ってるのに対して、カナヲが右側の隊服を握ってるのが対になってるみたいでマジで尊い…」「羽織の意味を知ると泣くしかないのよ…」「羽織を掴むしのぶさん…」「あぁ…しのぶさんと羽織…」などの声が出ている。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた大人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれる。全452館（通常393館＋IMAX59館）で上映中。
