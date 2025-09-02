※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ

夫は在宅勤務中に義妹を家へ呼び込み、裏切りを重ねています。何も知らない妻は義母からのふたり目の孫を産めというプレッシャーに耐えていました。浴室で見つけたネイル片から義妹との関係に気づき、打ちのめされた妻は自分の価値を見失い涙。そんな彼女を励ましたのはお隣さんでした。話を聞いて激怒したお隣さんは、「夫は今どこに？」と尋ねるのでした。



確証がほしい

パニックになりそう！良い考えが!?夫と義妹がこの家で会っていた…確信したものの、決定的な証拠がありません。ネイル片やお隣さんの言葉だけでは、真実を突きつけることができず、離婚するにしても別れさせるにしても言い逃れされてしまうでしょう。隠しカメラを仕込むのはハードルが高いし、夫の携帯を見る方法もわからないし、よく見かける証拠のつかみ方をうまくやれる自信がなく、パニック寸前に。しかし、彼女のそんな様子を見ていてお隣さんが何かひらめいたのです。(ぽん子)