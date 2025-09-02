野田クリスタル、弱点は耳 撮影中「ひかるくんって耳が弱点なんだね」と言われ気づく
お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタル（38）が2日、都内で行われたNetflixコメディシリーズ『デスキスゲーム いいキスしないと死んじゃうドラマ』（9月9日全6話配信）お色気記者発表会に登壇。自身の弱点について語った。
【集合ショット】紗倉まなとピッタリくっつく野田クリスタル
同作は、テレビプロデューサー・佐久間宣行が、盟友・劇団ひとりを迎え、Netflixで仕掛けたコメディシリーズ。一触即発の“デスキスゲーム”の舞台は、お色気ムンムン美女たちからの誘惑が次々と襲いかかる、アドリブドラマの世界。挑戦者たちに課されたミッションはただ一つ。“最高のキス”で物語を終わらせろ。ただし、途中で”安いキス”をしてしまったら即退場＝“死”。この最も妖（あや）しいゲームの挑戦者は、劇団ひとり、森田哲矢（さらば青春の光）、渡辺隆（錦鯉）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、嶋佐和也（ニューヨーク）、ぐんぴぃ（春とヒコーキ）という6人の人気芸人たち。欲望と自制心の狭間で最高のキスをして、主人公になるのは誰だ、というもの。
同作において印象的なエピソードを披露することになり、野田は「ひかるくんって、耳が弱点なんだ」とフリップに記載。「僕がちょっと縛られたというか、あんま詳しくは言えないんですけども、動けない状態で、台本とか流れもなく唐突に、（劇中、対峙する塔乃）花鈴さんから、耳をこう、いじくられたんですよね。僕、その時初めて『俺は耳が弱点』なんだと気づいて」と驚きのエピソードを告白。
野田は続けて「開発されたんですよ」といい、「僕はカメラの前でキスなんてしたこともないし、そういう女性に触られるみたいなことも経験してなかった。（それが）今よりも多いカメラの数で、目の前で撮られながら、耳、開発されたんですよ。こういう感じなのかなって、女優さんって」と衝撃的体験だったことを告白。小説家、コメンテーターでセクシー俳優の紗倉まな（32）は「えっ、でもすごい。性癖の記録ってことですよね」と冷静に受け止めた。
野田は「そうそう。で、撮られてた瞬間。貴重な時だから。それをこれからみんなが見るんだって思うと、本当にすごいシーン。僕にとってはすごいシーンです。そんなのあります？『ひかるくんって耳が弱点なんだね』って言われて、『そうなんですね』って感じだった。びっくりしました」と語っていた。
なお記者発表には、同作に出演するピン芸人の劇団ひとり（48）、セクシー俳優の八木奈々（24）も登壇。司会は、荘口彰久が務めた
■『デスキスゲーム いいキスしないと死んじゃうドラマ』出演者
劇団ひとり、森田哲矢（さらば青春の光）、渡辺隆（錦鯉）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、嶋佐和也（ニューヨーク）、ぐんぴぃ（春とヒコーキ）、矢作兼（おぎやはぎ）、山里亮太（南海キャンディーズ）、池田美憂、宮野真守、竹財輝之助、橋本じゅん、結木滉星、野間口徹、八嶋智人、寺島進、西岡徳馬、八木奈々、橘メアリー、金松季歩、塔乃花鈴、葵いぶき、紗倉まな、月乃ルナ、MINAMO
