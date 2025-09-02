¡Ö²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×3ÅÙÌÜÀ¤³¦°ì¤Î¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹»³¸ý°«¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¡Ö·ë²Ì°Ê¾å¡×¤Î¼ê±þ¤¨
¡¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î¥Ñ¥êÀ¤³¦Áª¼ê¸¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»³¸ý°«¡ÊºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡Ë¤éÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬2Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¢¹ñ²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£½ÐÀÊ¤·¤¿»³¸ý¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²Ì°Ê¾å¤Ë¡¢¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤òÂ¿¤¯½Ð¤»¤¿¤³¤È¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ëÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡½à¡¹·è¾¡¤ÇÎÞ¤·¤¿ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÈÆ±¤¸²ñ¾ì¤Ç¤ÎÄºÅÀ¤Ï21¡¢22Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ËÂ³¤¯²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï¸ÞÎØ¸å¤Ë±¦µÓ¤òÄË¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÄ©¤ó¤Àº£µ¨¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨ºÇ¹â¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»·ë¼Â¤µ¤»¤¿¡£
¡¡²áµî¤Î¸ÞÎØ¤Ï19ºÐ¤Ç½é½Ð¾ì¤·¤¿2016Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ÎÉ®Æ¬¸õÊä¤À¤Ã¤¿21Ç¯Åìµþ¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¤È8¶¯¤Ç²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¡ÖËþÂ¤»¤º¡¢¤Þ¤¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÀï¤¤¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤°¤³¤È¤ËÀì¿´¤·¤Æ¤¤¤¯¡£