¡Ö²ù¤¤¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤¯½ª¤ï¤ì¤¿¡×¥Ú¥¢²ò¾Ã¤Îà¥·¥À¥Þ¥Äá¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ç²áµîºÇ¹â3°Ì¤Ëµ¢¹ñ²ñ¸«¤Ç¾Ð´é
¡¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î¥Ñ¥êÀ¤³¦Áª¼ê¸¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢º£Âç²ñ¸Â¤ê¤Ç¥Ú¥¢¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë»ÖÅÄÀéÍÛ¡¢ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¤Î¾¾»³ÆàÌ¤ÁÈ¡ÊºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡Ë¤éÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬2Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¢¹ñ²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£à¥·¥À¥Þ¥Ä¥Ú¥¢á¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÈÆ±¤¸²ñ¾ì¤ÇÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤Ã¤¿·Á¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÖÅÄ¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ïº£²ó¤ÎºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¿Æ¼¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¼«¿È¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥À¥Þ¥Ä¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò½Ð¤»¤¿¡£¤¤¤¤½ª¤ï¤êÊý¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾»³¤Ï¡Ö¥·¥À¥Þ¥Ä¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¶â¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²áµîºÇ¹â¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡£²ù¤¤¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤¯½ª¤ï¤ì¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£