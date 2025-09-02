9月2日の「踊る！さんま御殿!!」にて「受験を勝ち抜いた有名人」を放送。7月の参院選で初当選し、注目を浴びているチームみらいの党首・安野貴博が、“落ちこぼれ”だった過去を語った。

オープニングでは、さんまが安野に興味津々に政治家になった理由を尋ねると、「問題を解決するのが好き」と回答。これにさんまは「政治家人生が終わったら吉本に来ていただけないですか、問題が山積みで」と丁重に頭を下げたため、スタジオは爆笑となった。

トークテーマ「私の成績をアップさせた！オリジナル勉強法」では、授業の板書の話で盛り上がると、安野が「ノートをとるのはコスパが悪い」と全否定。中学時代、授業で生徒1人1人が全く同じことをノートに書くことに疑問を感じ、「1人が書いて、それをデータにしてサーバーにあげていた」と明かすと、「中学生で!?」とスタジオ中から驚愕の声が上がる。さらに、「何の予習もしていない段階でテストを受けることが一番コスパがいい」と力説。安野自身、高校3年生のとき、塾に入るための物理のテストで7点をとったことを明かし、「そこで自分ができないことに打ちひしがれて初めてやる気が出てくる」と自信満々に語る。しかし、その7点を取った実際の答案の写真が公開されると、そこには長文の言い訳がびっしり。「100％正しい答えを導くことは不可能」「これを指摘したのでマルにしてもらいたい」などの上から目線な文言に、スタジオ中から「偉そう」「これはずるい」とツッコミの嵐。さらに最後は「一番下のクラスでいいので入れてください」と懇願しており、さんまから「男としてカッコ悪い」と指摘されてしまった。