こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年8月29日（金）9時から9月4日（木）23時59分まで「スマイルSALE」を開催中。

現在、耳に挟むタイプでながら聴きにぴったりなAnker（アンカー）の「Soundcore C30i」や優れた音質と快適性を兼ね備えたNothing（ナッシング）の「Ear（open）」など、耳をふさがずに装着できるワイヤレスイヤホンがお得に登場しています。

Ankerのオープンイヤー型イヤホンが最大25％オフ。「Soundcore C30i」や「soundcore v20i」がお得です

Anker Soundcore C30i（Bluetooth 5.3）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン/イヤーカフ/ IPX4防水規格/ 最大30時間再生 / マルチポイント接続】クリアブラック 5,990円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker Soundcore C40i（Bluetooth 5.4）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン/イヤーカフ/ IPX4防水規格/ 最大21時間再生 / マルチポイント接続】クリアブラック 10,990円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker Soundcore V20i（Bluetooth 5.4）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン / IP55防塵防水規格/ 最大36時間再生 / マルチポイント接続】ブラック 4,490円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker Soundcore AeroFit 2 (Bluetooth 5.4)【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン / IP55防塵防水規格/ 最大42時間再生 / マルチポイント接続/PSE技術基準適合】 ミッドナイトブラック 14,990円 （12％オフ） Amazonで見る PR PR

圧迫感がなく開放的な装着感が魅力。Nothingの耳掛けタイプイヤホン「Ear（open）」が19,840円

【VGP 2025 受賞】Nothing Ear (open) オープンイヤーヘッドホン イヤーフック付きイヤホン BT 5.3 クリアボイステクノロジー マイク2個付き 急速充電 iPhone&Android対応 ホワイト 19,840円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

UGREENのイヤーカフイヤホンが700円オフ！ 12mmドライバーを搭載し繊細でパワフルな音を実現

【2025必見!イヤホン ワイヤレス】UGREEN イヤーカフ イヤホン Bluetooth 5.4 Hi-Fi音質 ENC搭載 AI通話ノイズキャンセリング 【オープンイヤー型/耳挟み式/完全ワイヤレス/IPX5防水/最大30時間再生】 (ブラック) 2,399円 （23％オフ） Amazonで見る PR PR

アクセサリー感覚の快適な着け心地。ファーウェイやJVCケンウッドのオープンイヤー型イヤホンも超特価で販売中

HUAWEI FreeClip ワイヤレスイヤホン Bluetooth オープンイヤー イヤーカフ型 3段階音量調整 耳を塞がないイヤホン 軽量約5.6g(本体) 音漏れ防止 マイク付き 通話ノイズリダクション 36時間再生 左右自動認識 IP54防塵防滴 ワイヤレス/急速充電 マルチポイント接続 ブラック 20,800円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

JVCケンウッド Victor HA-NP1T-PN ワイヤレスイヤホン Bluetooth Ver.5.3 オープンイヤー イヤーカフ アプリ対応 マルチポイント 合計24時間再生 マイク付き 小型 軽量 防水 音アクセ サンドピーチ 20,000円 （9％オフ） Amazonで見る PR PR

JVCケンウッド Victor HA-NP35T ワイヤレスイヤホン bluetooth nearphones 耳をふさがない ながら聴き テレワーク 耳掛け イヤーフック 最大17時間再生 ホワイト HA-NP35T-W 6,500円 （18％オフ） Amazonで見る PR PR

Shokz (ショックス) OpenFit Air オープンイヤー イヤホン ワイヤレスイヤホン 【18x11mm 大型ドライバー 合計48時間再生 / VGP 2025 金賞 / IP54防水】 マルチポイント接続 Bluetooth 5.2 軽量8.7g フィット感 耳を塞がない 左右分離型 急速充電 マイク付き ブラック 15,864円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年9月2日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

