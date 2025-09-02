Çä¤ê¾å¤²¤ÏÌó3.4ÇÜ¡ªÆü¾ï¤ÈÈóÆü¾ï¤ò¶èÊÌ¤·¤Ê¤¤¿·¤·¤¤ËÉºÒ¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º¥Õ¥ê¡¼¡×¤È¤Ï¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
ËèÆü¤ÎÇã¤¤Êª¤Ê¤É¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤ªÃÍÃÊ¤«¤éÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÆ°¤¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤¤ç¤¦¤Î¤ªÃÍÃÊ¡×¡£9·î¤ÏËÉºÒ·î´Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²áµî1Ç¯¤Ç¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê¤¬ËÉºÒ¤Ë¤«¤±¤¿ÈñÍÑ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤Ê¤¸¤à¡ª¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º¥Õ¥ê¡¼¡×¤ÎËÉºÒ¥°¥Ã¥º
²áµî1Ç¯¤ÎËÉºÒÂÐºöÈñÍÑ¤Ï¡Ö2892±ß¡×
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
9·î¤ÏËÉºÒ·î´Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤ÏËÉºÒ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤ªÃÍÃÊ¤Ç¤¹¡£
²áµî1Ç¯¤Ç1¿Í¤¢¤¿¤ê¤¬ËÉºÒÂÐºö¤Ë»È¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤¬¡Ö2892±ß¡×¤Ç¤·¤¿¡£2024Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÈùÁý¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Öº£¸å1Ç¯¤«¤±¤¿¤¤ÈñÍÑ¡×¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Ìó2ÇÜ¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÈ÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤ºÍ¥ÀèÅÙ¤¬Äã¤¤¡×¡Ö²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï¼«Âð¤ÇËÉºÒÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»Ò°é¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¡ÌÚ²¼¤æ¡¼¤¤µ¤ó:
¡Ö´¥¥Ñ¥ó¡×¤ä¡Ö·ÈÂÓÍÑ¥È¥¤¥ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤Ï¤Þ¤È¤á¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë°û¤ß¿å¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ°û¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë°ûÎÁ¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤ê¡¢È÷ÃßÍÑ¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤Î²È¤Ï2³¬·ú¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤ÍÑ¤Ë1³¬¤È2³¬¤ËÊ¬¤±¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¡×¤òÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤É¤Ë¡¢¤´ÅöÃÏ¥«¥ì¡¼¤ò¤ªÅÚ»º¤È¤·¤ÆÇã¤¤¡¢È÷ÃßÍÑ¤È¤·¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¤é¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦»È¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤ËÉºÒ¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º¥Õ¥ê¡¼¡×¤È¤Ï?
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¡Ö¼«Âð¤ÇËÜ³ÊÅª¤ÊËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¡×¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º¥Õ¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤·¤¤ËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º¥Õ¥ê¡¼¡×¤È¤Ï¡¢Æü¾ï¡¦ÈóÆü¾ï¤ò¶èÊÌ¤·¤Ê¤¤¤ÇËÉºÒ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯6·î¡Á7·î¤ÎËÉºÒÂÐºö´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤ÎÇä¾å¤²¤¬¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤ÇÌó2ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ç¤¤ë¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º¥Õ¥ê¡¼¡×¤ÎËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤ÏÌó3.4ÇÜ¤Î¿¤ÓÎ¨¤È¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÎÃæ¤ËÊ¶¤ì¹þ¤à¡¢¥Õ¥§¡¼¥º¥Õ¥ê¡¼¤ÎËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤ò3ÉÊ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥É¥ê¡¼¥à¡ÖSONAENO ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó·¿Â¿µ¡Ç½¿²ÂÞ¡×1Ëü2800±ß
¡¦¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó·¿¤Î¿²ÂÞ
¥Á¥ã¥Ã¥¯¤ò³«¤±¤ë¤ÈÂç¤¤Ê¿²ÂÞ¤Ë¡£ÈòÆñ½ê¤ä¼Ö¤ÎÃæ¤Ê¤É¤ÇÃÈ¤«¤¯Ì²¤ì¤ë¡£
¡¦¾åÉô¤Ë¤ÏËí¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë
¡¦¿²ÂÞ¤ÎÃæ¤Ë¤Ïµ®½ÅÉÊ¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤â
¢§¤Þ¤¤¤Ë¤Á¡Ö¥¢¡¼¥È¥È¥ï¥ì¡×1760±ß¡Á
¡¦¥¢¡¼¥È¤È¤·¤ÆÊÉ¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë´Ê°×¥È¥¤¥ì
¡¦È¢¤ÎÃæ¤ËÊØºÂ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ëÂÞ¤È¶Å¸ÇºÞ
¡¦1Æü¤ÎÊ¿¶Ñ²ó¿ôÊ¬¡Ê5²óÊ¬¡Ë¤¬Æþ¤ê
¡¦³¨ÊÁ¤ÏÌó50¼ïÎà
¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¿Íµ¤
¢§¥¥ó¥°¥¸¥à¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ëËÉºÒ¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡×4180±ß
¡¦Æü¾ïÅª¤Ë»È¤¨¤ë¥¹¥ê¥Ã¥Ñ
¡¦¥½¡¼¥ëÉôÊ¬¤¬4ÁØ¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¬¥é¥¹ÊÒ¤äÅ£¤Ê¤É¤¬´ÓÄÌ¤·¤Å¤é¤¤¡£
¡¦Æ¨¤²¤ëºÝ¤Ë¡¢¾åÉô¤ÎÉ³¤ò¤«¤«¤È¤Ë³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤òÂ¤Ë¸ÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖÌ£µ¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤ÊÈó¾ï¿©¤â¥Õ¥§¡¼¥º¥Õ¥ê¡¼¤Ë
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤µ¤é¤Ë¡¢Èó¾ï¿©¤Ç¤â¥Õ¥§¡¼¥º¥Õ¥ê¡¼¤Î¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¡ÖÈ÷Ãß¤Ç¤ª¼é¤ê3 ËÌÎ¦BOX¡×4263±ß
¡¦ºÒ³²¤ò·Ð¸³¤·¤¿´ë¶È¤È¶¦Æ±¤Ç³«È¯
¡¦¶âÂô¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥«¥ì¡¼¤ä¶âÂôÌ¾Êª¤Î¼£Éô¼Ñ¤Î´ÌµÍ¤Ê¤É¡¢ËÌÎ¦¤ÎÌÃÉÊ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Èó¾ï¿©
¡¦È¾Ç¯Ìµ»ö¤Ë²á¤´¤»¤¿¤éÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¡ÈÈ÷Ãß¤ò½Û´Ä¡É
¡ÖÈó¾ï¿©¤ÏÌ£µ¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤Èó¾ï¿©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÚ²¼¤æ¡¼¤¤µ¤ó:
Çã¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë»þ´ü¤¬Íè¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¯¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
==========
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
ÌÚ²¼¤æ¡¼¤¤µ¤ó
¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»Ò°é¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼
3»ù¤ÎÉã
»Ò°é¤Æ¥â¥Î¥Þ¥ÍÆ°²è¤¬¿Íµ¤
³¨ËÜ¡Ö¤Ï¤Ö¤é¤·¥í¥±¥Ã¥È¡×½ÐÈÇ