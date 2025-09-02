¥í¥·¥¢ Ãæ¹ñ¤Ø¤Î¥¬¥¹¶¡µë³ÈÂç¤Ø¡¡¿·¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó·úÀß¤Ç³Ð½ñ
¥í¥·¥¢¹ñ±Ä¥¬¥¹²ñ¼Ò¤ÏÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÅ·Á³¥¬¥¹Í¢½Ð¤ò¤á¤°¤ê¶¡µë³ÈÂç¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Î·úÀß¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¤¬½ðÌ¾¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Õ¥¡¥¯¥¹ÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥í¥·¥¢¹ñ±Ä¥¬¥¹²ñ¼Ò¡Ö¥¬¥¹¥×¥í¥à¡×¤Î¥ß¥ì¥ë¼ÒÄ¹¤Ï2Æü¡¢¥í¥·¥¢¤«¤éÃæ¹ñ¤ËÅ·Á³¥¬¥¹¤òÁ÷¤ë¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¡Ö¥·¥Ù¥ê¥¢¤ÎÎÏ¡×¤òÄÌ¤¸¤¿¶¡µëÎÌ¤òÇ¯´Ö380²¯Î©Êý¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é440²¯Î©Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ÇÃæ¹ñÂ¦¤È¹ç°Õ¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥í¥·¥¢¤«¤é¥â¥ó¥´¥ë·ÐÍ³¤ÇÃæ¹ñ¤ËÇ¯´Ö500²¯Î©Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ò¶¡µë¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¡Ö¥·¥Ù¥ê¥¢¤ÎÎÏ2¡×¤Î·úÀß¤Ë´Ø¤·Ë¡Åª¹´Â«ÎÏ¤Î¤¢¤ë³Ð½ñ¤¬½ðÌ¾¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Ãæ¹ñ¤ÎËÌµþ¤Ç¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤ÈÃæ¹ñ¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤Î3¼óÇ¾¤Ë¤è¤ë²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¡Ö¥·¥Ù¥ê¥¢¤ÎÎÏ2¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥í¥·¥¢¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¸å¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¸þ¤±¤Î¥¬¥¹Í¢½Ð¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¤ëÃæ¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥·¥Ù¥ê¥¢¤ÎÎÏ2¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥¬¥¹²Á³Ê¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ê¸ò¾Ä¤ÎÆñ¹Ò¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
