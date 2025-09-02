Image: Sonny Dickson / X

来週開催のApple（アップル）イベントで発表が予想されているiPhone 17シリーズ。

今年は新デザインのTechWovenケースも同時に登場するのでは？とウワサされていますが、そうなると気になるのが純正クリアケースも例年通り発売されるのか？

…などと思っていたら、iPhone 17シリーズ用純正クリアケースのウワサが。これまでとはちがうデザインになる可能性が出てきました。

新しいクリアケースは、背面上部にカメラバー用と思われるスペースあり？

You’ve probably already seen the new iPhone 17 clear case, but here’s another look at it. Would you prefer an all-clear version? pic.twitter.com/jsCPankDkx - Sonny Dickson (@SonnyDickson) September 1, 2025

リーカーのSonny Dickson氏がiPhone 17向けクリアケースとされるハンズオン動画を公開しました。背面上部にはカメラバー用と思われるスペースが空いているため、iPhone 17 ProおよびiPhone 17 Pro Max向けのケースと予想できます。

Apple純正のMagSafe対応クリアケースは、ひと目でMagSafe対応がわかるデザインが特徴ですが、Dickson氏が公開した動画に映るクリアケースは、MagSafeウォレットを貼り付けたような見た目になっています。引き続きカメラコントロール部分はカバーされているようです。ストラップホールはなさそう。

iPhoneの見た目がガラッと変われば、純正ケースのデザインも変わる？ この新デザインが本当に採用されるのかは、来週のAppleイベントで明らかになることでしょう。

Source: X, Apple