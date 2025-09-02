ÇµÌÚºä46²ì´îÍÚ¹á¡ÖÄ«¤âÃë¤âÈÕ¤â¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¥é¥¤¥Ö¤ÇË¬¤ì¤¿¡È¹áÀî¸©¡É¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë
ÇµÌÚºä46¤Î²ì´îÍÚ¹á¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ÇµÌÚºäLOCKS!¡×¡ÊËè½µÌÚÍË23:08º¢¡Á¡Ë¡£8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢À¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢17Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡Ö¿¿²Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼2025¡×¹áÀî¸ø±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¹áÀî¸ø±é¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
²ì´î¡§¤³¤Î²Æ¡¢»ä¤¿¤ÁÇµÌÚºä46¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¡Ö¿¿²Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼2025¡×¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£7·î¤ÎËÌ³¤Æ»¸ø±é¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¹áÀî¸ø±é¤Þ¤ÇÌµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢6ÅÔ»Ô12¸ø±é¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª ¤½¤ó¤Ê¹áÀî¸ø±é¤Ë»²²Ã¤·¤¿À¸ÅÌ¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¡Ö¡È»Í¹ñÌ±¤È¤·¤Æ¤¼¤Ò¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡É¤È»×¤¤¡¢ÀèÆü¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¹áÀî¸ø±é¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡ª »ä¤Ï¿ô¥õ·îÁ°¡¢Âç³Ø¼õ¸³¤Ë¼ºÇÔ¤·¤ÆÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤òÄü¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌ¤ÎÆ»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿Ê³Ø¤·¤¿¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂç³Ø1Ç¯À¸¤ÎÁ°´ü¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤È¡¢±¿Ì¿¤Î½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç»ä¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤âÉ¬¤º¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¾¯¤·¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍÚ¹áÀèÀ¸¡ª »Í¹ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ê°¦ÃÎ¸© 18ºÐ¡Ë
²ì´î¡§¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÇµÌÚºä46¤¬¹áÀî¤ËÍè¤¿¤Î¤â¡ÖSame numbers¡×¤Î²Î»ì¤Ë¤â¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢¶öÁ³¤¸¤ã¤Ê¤¯É¬Á³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Ë¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤âÀäÂÐ¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢±¿Ì¿¤Î½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡ª¡Ê¥é¥¤¥Ö¤Ç¡ËÃ¯¤«¤Ë¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
º£²ó¤Î²ñ¾ì¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¹áÀî¤È¤¤¤¦¿·»ÜÀß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¤ì¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡ª ³Ú²°¤âÏ²¼¤â²ñ¾ì¤âÁ´Éô¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ö¿·ÃÛ¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤¹¤ë¡Á¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤Ç¿©¤Ù¤¿¹áÀî¤Î¤¦¤É¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢Ä«¤âÃë¤âÈÕ¤â¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¢¤È¡¢¹áÀî¤«¤éÅìµþ¤Þ¤ÇÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹ß¤ê¤¿¸å¤Ë¹áÀî¤ÎÈô¹Ôµ¡²ñ¼Ò¤ÎÊý¤¬¡ÖÇµÌÚºä46¤Î³§¤µ¤ó¡¢¹áÀî¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡È¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÊý¡¹¤Ê¤ó¤À¡ª¡É¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤âºÆÍèÇ¯¤â¹áÀî¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤â²þ¤á¤Æ¡È¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª¡É¤È»×¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤¿¡£
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11683
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
ÇµÌÚºä46¤Î²ì´îÍÚ¹á
¢¡¹áÀî¸ø±é¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¡Ö¡È»Í¹ñÌ±¤È¤·¤Æ¤¼¤Ò¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡É¤È»×¤¤¡¢ÀèÆü¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¹áÀî¸ø±é¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡ª »ä¤Ï¿ô¥õ·îÁ°¡¢Âç³Ø¼õ¸³¤Ë¼ºÇÔ¤·¤ÆÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤òÄü¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌ¤ÎÆ»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿Ê³Ø¤·¤¿¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂç³Ø1Ç¯À¸¤ÎÁ°´ü¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤È¡¢±¿Ì¿¤Î½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç»ä¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤âÉ¬¤º¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¾¯¤·¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍÚ¹áÀèÀ¸¡ª »Í¹ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ê°¦ÃÎ¸© 18ºÐ¡Ë
²ì´î¡§¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÇµÌÚºä46¤¬¹áÀî¤ËÍè¤¿¤Î¤â¡ÖSame numbers¡×¤Î²Î»ì¤Ë¤â¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢¶öÁ³¤¸¤ã¤Ê¤¯É¬Á³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Ë¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤âÀäÂÐ¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢±¿Ì¿¤Î½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡ª¡Ê¥é¥¤¥Ö¤Ç¡ËÃ¯¤«¤Ë¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
º£²ó¤Î²ñ¾ì¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¹áÀî¤È¤¤¤¦¿·»ÜÀß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¤ì¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡ª ³Ú²°¤âÏ²¼¤â²ñ¾ì¤âÁ´Éô¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ö¿·ÃÛ¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤¹¤ë¡Á¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤Ç¿©¤Ù¤¿¹áÀî¤Î¤¦¤É¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢Ä«¤âÃë¤âÈÕ¤â¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¢¤È¡¢¹áÀî¤«¤éÅìµþ¤Þ¤ÇÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹ß¤ê¤¿¸å¤Ë¹áÀî¤ÎÈô¹Ôµ¡²ñ¼Ò¤ÎÊý¤¬¡ÖÇµÌÚºä46¤Î³§¤µ¤ó¡¢¹áÀî¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡È¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÊý¡¹¤Ê¤ó¤À¡ª¡É¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤âºÆÍèÇ¯¤â¹áÀî¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤â²þ¤á¤Æ¡È¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª¡É¤È»×¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤¿¡£
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11683
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624