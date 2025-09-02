AKB48¡ÈOG¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤â»²²Ã¡ª20¼þÇ¯µÇ°¥·¥ó¥°¥ë¡ÖOh my pumpkin!¡×¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ©¤È¤Ï¡©
»³ºêÎçÆà¡Ê¤ì¤Ê¤Á¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¡Ê¥À¥ì¥Ï¥Ê¡Ë¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË13:00¡Á14:55¡Ë¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢AKB48¤Î¾®·ªÍ°Ê¡Ê¤ª¤°¤ê¡¦¤æ¤¤¡Ë¤µ¤ó¤È¿·°æºÌ±Ê¡Ê¤¢¤é¤¤¡¦¤µ¤¨¡Ë¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª 8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿66ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖOh my pumpkin!¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡º£Ç¯¤Ç¡È20¼þÇ¯¡ÉÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤â·èÄê¡ª
¤ì¤Ê¤Á¡§AKB48¤Ïº£Ç¯¤¬20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ª ¤É¤ó¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¾®·ª¡§¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¡È20¼þÇ¯¡É¤È¤¤¤¦¤ª½Ë¤¤¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÎòÂå¤ÎÀèÇÚÊý¤ä³¤³°¥á¥ó¥Ð¡¼¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªº×¤ê¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤ì¤Ê¤Á¡§¿·°æ¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¿·°æ¡§º£²ó¤ÏÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡Ê¡ÖAKB48 20th Year Live Tour 2025 ¡ÁPARTY¤¬»Ï¤Þ¤ë¤è¡Á¡×¡Ë¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦40¶Ê¤°¤é¤¤¿·¤·¤¯³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª ¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î´ü´Ö¤ÏËè²ó¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§OG¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤¬¾®¤µ¤¤¤È¤¤«¤é³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬»²²Ã¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¿·°æ¡§»ä¤¬º£Ç¯20ºÐ¤ÇAKB48¤ÈÆ±¤¤ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚÊý¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤¹¤´¤¤¡ª ¾®·ª¤µ¤ó¤Ï¾®Ãæ³ØÀ¸¤°¤é¤¤¤Î¤È¤¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
¾®·ª¡§¤Ï¤¤¡ª »ä¤Ï¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÎMV¡Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Ë¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éAKB48¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¿·°æ¤µ¤ó¤Ï²¿¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇAKB48¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¿·°æ¡§»ä¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤°¤é¤¤¤Î¤È¤¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
¢¡20¼þÇ¯µÇ°¥·¥ó¥°¥ë¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¡ª
¤ì¤Ê¤Á¡§8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¾®·ª¤µ¤ó¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤ë20¼þÇ¯µÇ°¥·¥ó¥°¥ë¡ÖOh my pumpkin!¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾®·ª¡§3²óÌÜ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£pumpkin¡Ê¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¡Ë¤ÈÊ¹¤¯¤È¡È¤«¤Ü¤Á¤ã¡É¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡È°¦¤·¤¤¿Í¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢AKB48¤é¤·¤¤ÁÖ¤ä¤«¤Ê¶ÊÄ´¤À¤±¤ÉÀÚ¤Ê¤¤²Î»ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î¶Ê¤ÏÎòÂå¤Î³Ú¶Ê¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤³¤½¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤ä¡ÖEveryday¡¢¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¡×¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¡¢¤¢¤È¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÎMV¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£·ë¹½±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÃµ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤Ø¤§¡ª ¿¶¤êÆþ¤ì¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®·ª¡§¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Á¡ª¡ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤À¤«¤é¡Ë³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§º£²ó¤ÏAKB48¤Î³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤ÎJKT48¡Ê¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡Ë¡¢BNK48¡Ê¥Ð¥ó¥³¥¯¡Ë¡¢MNL48¡Ê¥Þ¥Ë¥é¡Ë¡¢AKB48 TeamSH¡Ê¾å³¤¡Ë¡¢AKB48 TeamTP¡ÊÂæËÌ¡Ë¡¢CGM48¡Ê¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¡Ë¡¢KLP48¡Ê¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¡Ë¤«¤é¤â¤½¤ì¤¾¤ì1¿Í¤º¤Ä»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏAKB48¤ÎÎò»Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®·ª¡õ¿·°æ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª
¤ì¤Ê¤Á¡§¤â¤¦²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡©
¿·°æ¡§¤Ï¤¤¡ª ³§¤µ¤óAKB48¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»ä¤Ï±Ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë±Ñ¸ì¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¡Ê¸À¸ì¤ÎÊÉ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ê¤É¤âÂçÊÑ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®·ª¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡È¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¡ª¡É¤È¤«´ÊÃ±¤Ê±Ñ¸ì¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¡Ê¸½ÃÏ¤Î¡Ë¤ªÅÚ»º¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¹ñ¤Ï°ã¤¨¤É¡¢À¤Âå¤Ï¶á¤¤¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®·ª¡§¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ÏºÌ±Ê¤Á¤ã¤ó¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿·°æ¡§¥ì¥Ã¥¹¥óÃæ¤âÄÌÌõ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·î¡ÁÌÚÍË 13:00¡Á14:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§»³ºêÎçÆà
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¾®·ªÍ°Ê¤µ¤ó¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î»³ºêÎçÆà¡¢¿·°æºÌ±Ê¤µ¤ó
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/darehana/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619
