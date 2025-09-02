◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンク 2-1 オリックス(2日、みずほPayPayドーム)

ソフトバンクがオリックスとの3連戦初戦に逆転勝利しました。

先発のマウンドにあがったのはモイネロ投手。ここまで29イニング無失点と好投を継続してきましたが、この日は先頭で打席に迎えたオリックス・廣岡大志選手からの痛恨の一発を浴びます。それでも後続を打ち取り最少失点で抑えたモイネロ投手。その後もピンチを招くも、さらなる追加点は許しません。

これを援護したいソフトバンク打線でしたが、対するオリックスの先発・宮城大弥投手の前に得点があげられず。6回まで9つの三振を奪われるなど、得点の糸口がつかめません。

それでも7回、先頭・栗原陵矢選手が2塁打でチャンスメイク。さらに川瀬晃選手がしっかりと送りバントを決めます。これで迎えた1アウト3塁の場面、海野隆司選手に打席が回るも中村選手が代打起用されます。中村選手は4球目のスライダーをとらえると、レフトへの同点タイムリーとします。1塁では雄たけびをあげチームを鼓舞します。

すると8回、オリックスの2番手・ペルドモ投手の前に先頭・牧原大成選手が四球を選び出塁。柳町達選手もしっかりと送りバントを決めるなどで、2アウト3塁の好機をつかみます。ここで打席に向かった今宮健太選手は4球目のツーシームをとらえ、レフトへの勝ち越しタイムリー。

9回には杉山一樹投手がピンチを招くも、センター方向への当たりに周東佑京選手が好守備を見せゲームセット。ソフトバンクが逃げ切り勝利しました。