国内の主要都市について民間の研究機関が「経済」や「生活」など6つの分野で評価したランキングを発表しました。



全国136の都市の中で松本市が12位、長野市が17位となりました。



ランキングは、不動産大手「森ビル」のシンクタンクである森記念財団 都市戦略研究所が2018年から毎年発表しているものです。



「政令指定都市」や「都道府県庁所在地」、「人口17万人以上の都市」が対象で国内の136都市を評価しています。





県内では長野市と松本市がその対象。評価項目は「経済・ビジネス」や「文化・交流」など6つ分野でそれぞれの指標にそって2800点満点でランキング化されます。全国1位は、大阪・関西万博で賑わう大阪市。2位が名古屋市で3位が福岡市と大都市が上位を独占しています。去年は12位だった松本市。今年はランクアップも期待されましたが、去年と同じ12位でした。松本市民30代 神奈川県から移住「（順位について）納得だし、友達とかにもすごく住みやすいよって言っているので」50代「前は京都だったですけれど子どもを連れてこっちに来た時に公園がすごく多い事、水がとってもきれいでおいしいすごくいい所」一方、去年は20位だった長野市。今年は3つ順位を上げて、17位になりました。長野市民 会社員女性「上の方ですよね、かなり。たぶん住みやすいし、自然豊かだし、私は好きです。（長野市を）出たいとは思わない。」60代 自営業・飲食関係「もっと高くてもいいような気がしますけどね。住環境はいいし、暑い暑いといっても夜は涼しいし」そして今回、ある項目で松本市がランキングのトップに輝きました。それがシニア世代が暮らしやすい都市です。松本市 臥雲義尚市長「これは行政というよりは医療機関と連携をより緊密にしてこうした評価・信頼を継続していかなければいけない」