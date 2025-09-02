ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

21:00

ブラジル実質ＧＤＰ（2025年 第2四半期）

予想 0.2% 前回 1.4%（前期比)

予想 2.1% 前回 2.9%（前年比)



21:45

ミュラー・エストニア中銀総裁、討論会出席



22:45

米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（8月）

予想 53.3 前回 53.3（製造業PMI・確報値)



23:00

米ISM製造業景気指数（8月）

予想 48.8 前回 48.0



米建設支出（7月）

予想 0.1% 前回 -0.4%（前月比)





米上下両院8月夏季休会から復帰予定



※予定は変更されることがあります。

