21:00
ブラジル実質ＧＤＰ（2025年 第2四半期）
予想　0.2%　前回　1.4%（前期比)
予想　2.1%　前回　2.9%（前年比)

21:45　
ミュラー・エストニア中銀総裁、討論会出席

22:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（8月）
予想　53.3　前回　53.3（製造業PMI・確報値)

23:00
米ISM製造業景気指数（8月）
予想　48.8　前回　48.0

米建設支出（7月）
予想　0.1%　前回　-0.4%（前月比)


米上下両院8月夏季休会から復帰予定

