ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ブラジル実質ＧＤＰ（2025年 第2四半期）
予想 0.2% 前回 1.4%（前期比)
予想 2.1% 前回 2.9%（前年比)
21:45
ミュラー・エストニア中銀総裁、討論会出席
22:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（8月）
予想 53.3 前回 53.3（製造業PMI・確報値)
23:00
米ISM製造業景気指数（8月）
予想 48.8 前回 48.0
米建設支出（7月）
予想 0.1% 前回 -0.4%（前月比)
米上下両院8月夏季休会から復帰予定
※予定は変更されることがあります。
