中国のSNS・小紅書（RED）に1日、中国人観光客とみられる人物の理解不能な迷惑行為を映した動画が物議を醸している。

動画は関西国際空港で撮影されたもので、搭乗手続きのカウンターで日本人のスタッフが列の整理のためにポール間にベルトを渡したが、直後にスタッフが後ろを向くと、並んでいた中年男性が左手でそのベルトを外してしまう様子が映っている。



日本人のスタッフは列の前方に並んだ別の搭乗客を「仕事しているのでやめてください」と注意しており、ベルトが外されたことに気付いていないようだ。中国語が聞こえることから、一行は中国人とみられている。



投稿者は中年男性の迷惑行為について、「海外に出て行って、本当にモラルがあることで」「見識が広がったわ」と皮肉を込めてつづっている。

中国のネットユーザーからは「なぜこんなことをするのか、どれだけ考えても理解できない。誰か分かる？」「分からん…」「手持ち無沙汰？」「おかしな人間だ」「理解できない。なぜ？」「どういう心理？とんでもないな。素養がひどい」「中国人に大恥をかかせてくれるなよ」「本当に中国の恥さらし」といったコメントが寄せられている。（翻訳・編集/北田）