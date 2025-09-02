テレビ朝日のバラエティー番組「家事ヤロウ!!!」（火曜後8・00）が2日の放送で最終回を迎え、7年半の歴史に幕を下ろした。

この日の最終回は、「プラチナファミリー&家事ヤロウ!!! 合体SP」。「家事ヤロウ!!!」のコーナーでは、これまで紹介してきた家事初心者レシピから、反響が大きかった名作絶品レシピベスト10を発表した。ゲストには料理家の和田明日香と、お笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」が登場した。

オープニングでは、お笑い芸人・バカリズムが、8月に女優・二階堂ふみとの結婚を発表したお笑いコンビ「メイプル超合金」カズレーザーに対し、「結婚してんじゃんよ！」と明るくツッコミ。「最高のハッピーエンドですよ。放送期間中に全員が結婚したね」と、MC3人が全員既婚者になったことを喜んだ。

また「（カズレーザーから結婚の）連絡が来たときはめっちゃ喜んだよね？」と振り返り、「電話って何かしらあるときじゃん？すごくいい知らせか、めっちゃ悪い知らせか。カズさんに限って…（悪い知らせはない）と思ったけど、結婚のイメージもなかったから、最終回は俺1人？。お願いだから結婚であってくれって思ったら結婚で。“おめでとうございます！！！”ってなった」と当時の心境を告白。最悪の事態も想定していたが、最終回の一人MCは免れた。しかし、中丸雄一の復帰は最後までかなわなかった。

同番組は、家事初心者のバカリズム、元KAT―TUNの中丸雄一、カズレーザーの3人が家事を学ぶ形式で、2018年4月に深夜枠でスタート。2021年からはゴールデン帯へ昇格し、当初から家事になじみの薄い人でも簡単に作れるレシピの紹介などを行い、高い人気を誇った。

なお、出演者の中丸は昨年8月に週刊文春に女子大生との密会スキャンダルを報じられ直後に謹慎を発表。その後、今年1月に活動再開を発表したが、謹慎以降は番組復帰していなかった。